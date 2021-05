Natur pur, herrliche Ausblicke samt einem felsigen Oldie und sagenumwobenen Wassersteinen. Der Wandertipp von Michael Henrich, Förster im Revier Waldleiningen, bietet auf einem fünf Kilometer langen Rundweg allerhand – auch so manch längeren Anstieg.

Die großen, bizarren Felsformationen im Dahner Felsenland, wer kennt sie nicht. Nun, solche Monumente der Verwitterung und Erosion gibt es auch bei uns. Nicht ganz so groß, aber mindestens genauso beeindruckend und vor allem gehören sie hier dem Wanderer meist alleine.

Ein solcher Fels ist der Atlasfelsen, ein ausgewiesenes Naturdenkmal, das sich auf der Gemarkung der Ortsgemeinde Frankenstein befindet. Der Fels ist Ziel des Wandertipps von Michael Henrich. „Wer hier hinkommt, kann die Hummel in zehn Meter Entfernung brummen hören“, fasst der Förster eine für viele doch selten gewordene, stille Atmosphäre in Worte. Rund um die frei stehende Felsformation kann man ein solch entferntes Hummelgebrumm tatsächlich erleben – natürlich nur, wenn die Hummel gerade auf Futtersuche ist. Auch flaniert schon mal die Rotwildkuh mit ihrem Kalb einfach so vorbei, sagt der Förster, der in seinem Revier viel Wald für sich hat, aber immer wieder gerne mit seiner Frau den Weg zum Atlasfelsen spazieren geht.

Einst Teil eines Gebirges

Der Atlasfelsen, manchmal auch Ablassfelsen genannt, war einst Teil eines Gebirges, das über Hunderte von Millionen Jahre durch kommende und weichende Meere aus unterschiedlichen Sanden gepresst wurde und gewachsen ist. In weiteren Abermillionen wurde das Deckgebirge wieder abgetragen. Durch unterschiedlich schnelle Verwitterung der verschiedenen Gesteinsschichten sind vereinzelte Felsgebilde zurückgeblieben, die sich im Pfälzerwald noch bis heute nach oben strecken.

Die Kräfte der Natur – der Wind, der Regen, die Temperaturunterschiede – waren am Atlasfelsen modellierend am Werke. Das hat natürlich ein bisschen gedauert. So zeigt sich heute eine mächtige Erosionsskulptur, die, je nach Blickwinkel, aussieht wie der menschliche Atlaswirbel. Ob man das nun so sieht oder nicht, egal, die Wanderung zu dem bizarren Oldie lohnt sich.

Wassersteine regen die Fantasie an

Auf der vom Förster vorgeschlagenen Wanderung führt der Weg mit schönen Ausblicken über das Eßthalertal, das Ungertal und das Leinbachtal zum Atlasfelsen. Das Ziel ist aber nicht allein der Felsen. „Hier stehen uralte Eichen- und Buchenbestände“, sagt der Förster, für den auch die vielen Baumriesen ein Grund sind, die Wanderschuhe zu schnüren und sich auf den Weg zu machen. Der Rückweg führt dann vorbei an einem weiteren Naturdenkmal, den Wassersteinen. Sie befinden sich im Gemeindegebiet Esthal.

„Es handelt sich um erdverbundene Felsplatten mit schüsselförmiger Vertiefung, die in diversen Beschreibungen mit der frühen Hochkultur der Kelten in Verbindung gebracht werden“, erläutert Henrich. Der eine sieht hier Druidenplätze, andere erkennen Landeplätze Außerirdischer. Nun, diese felsigen Suppenschüsseln regen in der Tat den Denkapparat an. Aber auch sie sind über Abermillionen Jahre hinweg – durch Verwitterung und Abtragung – so geformt worden. Auch hier war der Zahn der Zeit der Gestalter.

Insgesamt beträgt die Wanderstrecke knapp fünf Kilometer. Der Hinweg ist nicht markiert. Hier hilft der Blick auf die Karte. Der Rückweg vom Atlasfelsen Richtung Wassersteine verläuft entlang der drei Forstamtsgrenzen Kaiserslautern, Johanniskreuz und Otterberg. Die sieht man nicht, es schadet aber auch nicht, wenn man es weiß. Der „Grenzverlauf“, der größtenteils auf der blau-grün markierten Route verläuft, ist allerdings fast durchgehend ansteigend und auf leicht ausgetretenen Pfaden und Wegen nur bedingt kinderwagengeeignet.

Info

Anfahrt:

Parken auf dem Wanderparkplatz „Eselsohl“ an der K38 zwischen Weidenthal und dem Forsthaus Schwarzsohl.

Koordinaten Parken: 49°24´1,017´´N, 7°57´53,009´´O

Koordinaten Atlasfelsen 49°25´11,259´´N, 7°56´44,219´´O;

Koordinaten Wassersteine 49°24´44,617´´, 7°57´3,458´´O