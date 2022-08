Am Bärenlochweiher in Kindsbach gilt weiterhin eine Warnung vor potenziell gesundheitsgefährdenden Blaualgen.

Wie das Landesamt für Umwelt (LfU) auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, fand am Freitag erneut eine Beprobung des Wassers auf Cyanobakterien statt – mit dem Ergebnis, dass die Blaualgenbelastung leicht von 40 auf 44 Mikrogramm je Liter gestiegen und damit unverändert hoch ist. Wer sich im inzwischen stark grün gefärbten, fast 24 Grad warmen Wasser erfrischen will, sollte daher weiter Vorsicht walten lassen, während des Schwimmens kein Wasser schlucken und nach dem Bad den Körper mit frischem Nass abduschen. Die Warnung gilt auch für Tiere: Hunde sollten nicht ins Wasser gelassen und vom Trinken abgehalten werden. Für Mensch und Tier gilt, dass die Schleimhäute nicht mit den Cyanobakterien in Kontakt kommen sollten.