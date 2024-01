Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hat ein lokaler Bauunternehmer mit Diesel verunreinigtes Erdreich an Forstwegen auf dem Drehenthalerhof illegal abgekippt? Diese Frage verhandelt seit Donnerstag das Amtsgericht Kaiserslautern. Der Angeklagte ist kein Unbekannter.

Die Strafsache, die am Donnerstagmorgen am Amtsgericht Kaiserslautern in Saal 14 verhandelt wird, liest sich zuerst ganz banal: Dem Angeklagten wird vorgeworfen, mit Diesel verunreinigtes Erdreich einer Betriebstankstelle