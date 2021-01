Die Ortsdurchfahrt Kollweiler musste am Montag für einige Stunden gesperrt werden. Grund war der Abriss eines Nebengebäudes an der Ecke Haupt- und Hofstraße – die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich im November dort abgespielt hat.

In einer Donnerstagnacht war ein betrunkener 37-Jähriger in der Hauptstraße in einer leichten Linkskurve geradeaus gefahren und in der meterhohen Giebelwand eines Schuppens gelandet. Der Aufprall war so groß, dass das Gebäude einsturzgefährdet war, es musste abgestützt werden. Wie die Polizei damals mitteilte, soll dabei an dem Gebäude ein Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro entstanden sein.

Bis Montag nach dem Unfall war die Straße dann voll gesperrt, der Verkehr wurde über Rothselberg und Jettenbach abgeleitet. Dennoch habe es ein Verkehrschaos in Kollweiler gegeben, sagt Ortsbürgermeisterin Claudia Zahneißen. „Da die Leute die Schilder nicht ernst genommen haben.“ Danach sei die Ortsdurchfahrt wieder geöffnet worden, allerdings nicht für den Lkw-Verkehr. Auch der Buswendeplatz habe nicht genutzt werden können, da am Gebäude großräumig abgesperrt worden sei.

Für Montag war nun also der Abriss anberaumt. „Das hat sich etwas hingezogen, weil es etliches abzuklären gab“, berichtet die Ortsbürgermeisterin. Ab Nachmittag galt dann wieder: „Die Straße ist geöffnet, der Bus kann wieder wenden.“