Der Frühling trifft auf Felder, die gut über den Winter kamen. Westpfälzer Bauern sind zuversichtlich. Die Gesamtlage bleibt schwierig – mit einem neuen Unsicherheitsfaktor.

Er ist da: der Frühling. Wo wir auch hinblicken, die Natur sorgt für neues Leben, lässt es sprießen, knospen und wachsen. Die Böden sind gut mit Regen versorgt. Der Winter hat keinen großen Schaden hinterlassen, etwa im Wintergetreide oder auf den Wiesen und Weiden. Zumindest nicht in der Westpfalz.

Kreisbauernvorsitzender Jürgen Vogelgesang. Archivfoto: VIEW

„Es gibt immer Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen sind unsere Bestände gut über den Winter gekommen, das stimmt schon glücklich“, formuliert es Jürgen Vogelgesang, Vorsitzender im Kreisbauernverband Kaiserslautern. Es sei mit keinem Geld zu bezahlen, wenn die Natur ihr Bestes gebe. Selbst die Wildschweine hätten sich in diesem Jahr zurückgehalten, das Grünland zeige sich weitgehend ohne Wühlspuren. „Beständiges Wetter macht uns das Leben leichter.“ Vogelgesang hofft, dass zumindest das Wettergeschehen in diesem Jahr auf der Seite der Bauern bleibt.

Nur Preise bei Rindern sind robust

Also alles gut in der heimischen Landwirtschaft? Folgt man den Ausführungen Vogelgesangs, der auch das Amt des Vizepräsidenten im Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd innehat, ist dem ganz und gar nicht so. „Unsere Ausgangslage ist nicht sehr gut“, spricht der Vizepräsident von immer noch anhaltenden Tiefstpreisen beim Getreide, im Milch- und im Schweinesektor, die fern davon seien, dem Landwirt ein auskömmliches Einkommen zu bescheren. „Ausgenommen die Rinder.“ So ist er froh, dass sich zumindest ein Agrarbereich weiterhin sehr robust zeigt. Die Kosten würden nach wie vor in allen Bereichen nur eine Fahrtrichtung kennen: nach oben. Die aktuelle geopolitische Lage lasse zudem für jeden spürbar die Sprit- und Energiepreise explodieren. Bei den Bauern komme noch die Verteuerung am Dünger- und Pflanzenschutzmarkt hinzu, zählt er die Eckpunkte auf. Vom seitens der Politik immer wieder angekündigte Abbau der Bürokratie sei nichts zu spüren. Im Gegenteil: „Uns wird immer mehr abverlangt. Da muss was passieren.“

Als gut bezeichnet Vogelgesang dagegen die Neuordnung bei der Tierseuchenkasse. Er rechnet mit massiven Einsparungen für die Landwirte. „Wir vom Bauernverband waren in dem Bereich lange aktiv, jetzt hat sich was getan.“

Der Wolf als Unsicherheitsfaktor

Ein neuer Unsicherheitsfaktor für die Landwirte in der Nord- und Westpfalz ist aufgetaucht: „Der Wolf ist im Kollegenkreis ein großes Thema.“ Der Bauer spricht die jüngsten Wolfsrisse in der Region an. Im Regelwerk des Wolfspräventionsgebiets, zu dem nun auch der Landkreis Kaiserslautern gehört, bleibt das Großvieh bislang außen vor. Das müsse nachgebessert werden, fordert Vogelgesang. „Auch wenn der Wolf Natur ist: Wenn unsere Tiere nach einem Angriff qualvoll auf der Weide oder auch im Stall verenden, ist das weder für die Herde angenehm noch für uns ein schöner Anblick.“ Er wünscht sich eine Darstellung in der Öffentlichkeit, die auch die Gefühlslage der Bauern und ihren Familien berücksichtige. Für ihn ist es deshalb ein richtiger Schritt, dass die Politik anerkennt, dass der Wolf, der sich ohne natürliche Feinde gewaltig ausgebreitet habe und es auch weiter tun werde, einfacher abgeschossen werden kann. Ganz aktuell hat der Bundestag die Aufnahme des Wolfes in das Bundesjagdgesetz beschlossen und damit einen rechtssicheren Abschuss von Wölfen auf den Weg gebracht.

Bei der Vertreterversammlung der Kreisbauernschaft sei der Saal voll gewesen. Das sei ein gutes Zeichen für den Zusammenhalt. „Wir Bauern sind nicht mehr viele, umso enger müssen wir zusammenhalten und gemeinsam für unsere Zukunft und die Zukunft unserer Nachfolger und Nachfolgerinnen auf- und für unsere heimische Landwirtschaft einstehen“, sagt Vogelgesang. Er wurde bei der Versammlung im Amt des Kreisvorsitzenden bestätigt, Achim Pfleger bleibt stellvertretender Kreisvorsitzender. Den Kreisvorstand komplettieren die Beisitzer Conny Hanke, Karl-Heinz Raab, William Gortner, Gerald Schiefner und Dominik Guhl.