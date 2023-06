Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der katholischen Pfarrei Ramstein sollen Gottesdienste zur Erstkommunion möglichst in allen zugehörigen Kirchen stattfinden. Das hat der Pfarreirat beschlossen. Einige Kirchenmitglieder fühlten sich zuvor nicht gehört. Sie hätten die Feier in diesem Jahr gerne in Hütschenhausen gehabt.

In diesem Frühjahr gingen in der Pfarrei Heiliger Wendelinus rund 40 Kinder zur Erstkommunion, auch der Sohn von Ramona Hanschke aus Hütschenhausen. Es gab zwei Gottesdienste, in