Gefahren durch Raser beklagen Anwohner der Weselberger Straße in Queidersbach seit Jahren und fordern eine Entlastung. Was die Behörden dazu sagen.

Ein Kipper donnert rumpelnd von der Sickinger Höhe die abschüssige Weselberger Straße hinab und passiert das Schild, das den Ortseingang von Queidersbach markiert. Der Laster braucht fast die ganze Fahrbahn, zwingt den Gegenverkehr zu einem harschen Bremsmanöver. Hält sich der Mann am Lenkrad an das hier innerorts geltende Limit von Tempo 50? Eher nicht, sagt das Gefühl.

Kein Einzelfall, meint Anwohner Egon Klingel: „Viele fahren hier zu schnell.“ Der 61-jährige Queidersbacher wohnt mit seiner Familie in einem am Hang gelegenen Haus nahe des Ortseingangs. „Schon immer“, wie er sagt. Doch seit die L472 vor Jahren saniert wurde, nähmen Lastwagen und Transporter wieder vermehrt diese Straße, da sie eine günstige Verbindung zur Autobahn sei. „Lkw, Motorräder, aber auch Pkw sind auf der Weselberger Straße oftmals zu schnell unterwegs, fahren quasi ungebremst in den Ort hinein“, moniert Klingel das hohe Tempo mancher Verkehrsteilnehmer vor seiner Haustür: „Für uns Anwohner ist das gefährlich, zum Beispiel beim Überqueren der Straße, beim Ausfahren aus der eigenen Hofeinfahrt oder schlicht beim Kehren oder Schneeschippen.“ Besonders um sein Enkelkind mache er sich immer Sorgen, wenn es alleine draußen unterwegs sei.

„Gefährlich, laut und stressig“

Zudem sei der Lärm- und damit der Stresspegel für die Anwohner hoch, betont Klingel: „Das geht hier schon frühmorgens los. Wenn Laster oder Kipper vorbei rumpeln, wackelt bei uns die Couch“, berichtet der Familienvater und zeigt Risse und andere Schäden, die durch die Erschütterungen an seinem Haus entstanden seien. „Meine Nachbarn klagen ebenfalls über die Situation.“ Auch eine Unterschriftenaktion habe es in der Vergangenheit bereits gegeben.

Während die einen resignierten, versuche er schon seit Jahren, die Behörden davon zu überzeugen, dass in der Weselberger Straße geschwindigkeitsmindernde Maßnahmen zum Schutz der Anwohner vonnöten seien – bislang vergeblich: „Man sieht einfach keinen Handlungsbedarf“, ärgert sich Klingel. 2023 habe es einmal eine Geschwindigkeitsmessung mit einer Smiley-Messanlage gegeben. Die Ergebnisse seien damals aber falsch interpretiert worden, kritisiert der Anwohner: Der V85-Wert – eine zentrale Kennzahl im Verkehrswesen, die angibt, welche Geschwindigkeit 85 Prozent der Kraftfahrer nicht überschreiten – habe damals in der 50er Zone 62 betragen. „In einer Tempo-50-Zone müsste der Wert idealerweise bei 50 oder darunter liegen und nicht bei 62.“ Maßnahmen würden bereits empfohlen, wenn der Wert um fünf Kilometer pro Stunde über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit liegt, so seine Recherchen. Doch wegen der „falschen Interpretation“ der Messdaten werde der Handlungsbedarf von den Behörden negiert, schimpft Klingel und fordert eine neue Tempomessung.

„Das Versetzen des Ortschilds könnte helfen“

Außerdem wünscht sich der 61-Jährige, dass das Ortseingangsschild weiter nach oben versetzt wird, etwa dort, wo der Wirtschaftsweg in die Weselberger Straße einmündet. Dort gilt derzeit Tempo 70. „Würde das Ortsschild versetzt, würde das die Verkehrsteilnehmer zum Bremsen animieren und sie kämen mit geringerem Tempo in der Ortslage an“, so seine Überlegung. „Das wäre eine einfache, kostengünstige Maßnahme. Aber leider lehnen die Behörden das ab. Und sonst passiert auch nichts.“

Die RHEINPFALZ konfrontiert die zuständigen Stellen mit dem Anliegen der Anwohner. Die Verbandsgemeinde Landstuhl bestätigt, dass „auf Grundlage der im Jahr 2023 durchgeführten Messung aus unserer Sicht kein unmittelbarer Handlungsbedarf“ bestehe: „Die Auswertung ergab, dass sich 85 Prozent der erfassten Fahrzeuge an die zulässige Höchstgeschwindigkeit hielten beziehungsweise diese um nicht mehr als 15 Kilometer pro Stunde überschritten“, teilt die Erste Beigeordnete Nicole Meier auf Anfrage mit. Die ermittelten Durchschnittsgeschwindigkeiten hätten damals im Bereich von 40 bis 50 km/h gelegen.

Verbandsgemeinde stellt neue Messung in Aussicht

„Unabhängig hiervon besteht selbstverständlich die Möglichkeit, die Messung erneut durchzuführen“, kommt Nicole Meier dem Queidersbacher ein Stück weit entgegen. „Innerhalb von drei Monaten können wir das bewerkstelligen.“

Und wie sieht es mit dem Ortsschild aus? Ist da tatsächlich nichts zu machen? Das möchte die RHEINPFALZ von der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises wissen. Nein, heißt es aus dem Kreishaus: Die Ortstafel könne laut Straßenverkehrsordnung (STVO) nicht beliebig platziert werden, sondern der Standort orientiere sich am Beginn der „tatsächlich vorhandenen geschlossenen Bebauung“.

Was die Kreisverwaltung zum Ortsschild sagt

Das Ortsschild sei „ohne Rücksicht auf Gemeindegrenze und Straßenbaulast in der Regel dort anzuordnen, wo ungeachtet einzelner unbebauter Grundstücke die geschlossene Bebauung auf einer der beiden Seiten der Straße für den ortseinwärts Fahrenden erkennbar beginnt“. Eine geschlossene Bebauung liege vor, wenn die anliegenden Grundstücke von der Straße erschlossen würden, so die Pressestelle der Kreisverwaltung. „Die Ortstafel auf der L472 beim Ortseingang Queidersbach befindet sich nach einer Kurve auf rund 100 Meter Sichtweite und ist zudem noch beidseitig aufgestellt.“ Die Versetzung sei in diesem Fall „nicht zielführend und wäre zudem noch rechtswidrig“, erteilt die Behörde Egon Klingels Wunsch eine klare Absage: „Eine Versetzung der Ortstafel mit dem alleinigen Ziel der Verkehrsberuhigung, insbesondere in einen Bereich ohne geschlossene Bebauung, ist daher nicht zulässig.“