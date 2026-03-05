Bei einem Unfall auf der B270 bei Krickenbach ist am Mittwochmorgen eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte die 45-Jährige von einer Nebenstraße auf die B270 in Richtung Schweinstal abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 73-jährigen Autofahrers. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Die Frau wurde im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 73-Jährige wurde leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von mindestens 16.000 Euro. Beide Unfallfahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die B270 blieb für fast zwei Stunden gesperrt.