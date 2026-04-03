Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag auf der A6 nahe dem Autobahnkreuz Landstuhl ereignet. Nach Angaben der Polizei wollte ein Autofahrer auf dem dreispurigen Abschnitt die Spur nach rechts wechseln. Dabei reduzierte er seine Geschwindigkeit. Ein nachfolgender Fahrer bemerkte dies zu spät und prallte ungebremst in das Heck des vorausfahrenden Autos.

Durch den Aufprall drehte sich das getroffene Fahrzeug und kollidierte mit drei weiteren Fahrzeugen, darunter ein Lastwagen und ein Wohnmobil. Insgesamt entstand nach Schätzungen der Polizei ein Sachschaden von etwa 65.000 Euro.

Alle acht Insassen der beteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Unfall nur leicht verletzt. Für die Unfallaufnahme und die anschließenden Reinigungsarbeiten musste die Autobahn für mehrere Stunden teilweise voll gesperrt werden.