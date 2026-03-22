Im Industriegebiet Westrich ist am Freitagnachmittag ein Auto mit einem Motorrad kollidiert. Der 31-jährige Autofahrer bog kurz nach 16 Uhr von der Rudolf-Diesel-Straße nach links in die L 356 ein. Dabei übersah er laut Polizei vermutlich den auf der Vorfahrtsstraße von links kommenden 16-Jährigen, der auf einem Leichtkraftrad unterwegs war. Obwohl er durch den Aufprall mehrere Meter über die Fahrbahn geschleudert wurde, kam der 16-Jährige mit leichten Verletzungen davon. Er wurde dennoch in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Sachschadenshöhe schätzt die Polizei auf ungefähr 15.000 Euro. Gegen den Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Die L356 in Fahrtrichtung Ramstein-Miesenbach war für die Dauer von circa drei Stunden gesperrt.