Am Wochenende haben Unbekannte die Tennisplätze des Tennisclubs Mackenbach geflutet und Schaden angerichtet. Verantwortlich sollen drei anscheinend betrunkene Männer gewesen sein, teilt der Vorsitzende des Clubs, Jens Scherer, mit.

Zwischen 14.30 und 15 Uhr sollen sie über den Zaun geklettert und so auf den verschlossenen Platz gelang sein. Dort hätten sie den Wasserschlauch aufgedreht und den Platz überflutet. Durch den Druck des Wassers, das aus dem Schlauch kam, seien Ausspülungen am Tennisplatzbelag verursacht worden, berichtet Scherer. Die Beregnungsanlage sei durch Tritte beschädigt worden. Obendrein seien etliche Kubikmeter Wasser verschwendet worden. Laut Jens Scherer, sei es einem aufmerksamen Spaziergänger zu verdanken, dass der Schaden nicht noch größer ausgefallen ist. Dieser habe das laufende Wasser und die überschwemmten Tennisplätze gesehen und sofort dem Verein Bescheid gegeben.

Von Überwachungskamera beobachtet

Bei den Tätern handele es sich um eine Gruppe von drei angetrunkenen Männern, die einen Fußball dabei gehabt hätten. Dies sei auf den Aufnahmen der auf dem Vereinsgelände stehenden Überwachungskamera zu sehen, erläutert der Vereinsvorsitzende. Der Älteste der Gruppe wird vom Verein so beschrieben: etwa 30 bis 35 Jahre alt, sehr kurz rasierte Haare und Tätowierungen an beiden Unterarmen, bei der Tat trug er eine schwarze Jeans und ein dunkles T-Shirt. Die beiden jüngeren Männer werden auf 16 bis 22 Jahre geschätzt. Sie trugen dunkle Hosen, einer hat schwarzes Haar und einen hellroten Pullover an, der andere hat braunes Haar und trug einen grauen Kapuzenpullover.

Der Verein hofft nun auf mögliche Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Sie sollen sich an die Polizei wenden, bittet der Tennisclub.