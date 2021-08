Der Landkreis stellt seit Mitte Juli die Beförderung der über drei Jahre alten Kindergartenkinder um (wir berichteten am 4. August). Wie die Kreisverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage jetzt mitteilt, ist diese Neuausrichtung bis Ende August abgeschlossen.

Bislang wurden die Kindergartenkinder ab drei Jahren per Öffentlichem Personennahverkehr, also in Standard-Linienbussen, in ihre Einrichtungen in benachbarten Kommunen gebracht. Mit an Bord war dabei stets Aufsichtspersonal.

Künftig Kleinbusse

Das ändert sich mit der Umstellung auf freigestellten Kindergartenverkehr. Künftig werden Kleinbusse mit entsprechenden Sicherungssystemen eingesetzt, sodass laut der Kreisverwaltung eine Busbegleitung nicht mehr erforderlich ist. Während der Umstellungsphase werden aber noch reguläre Linienbusse eingesetzt, teilt sie weiter mit.

Fünf Jahre lang stellte eine Firma gegen Entgelt geschultes Personal als Busbegleiter für die Kitakinder. Der Vertrag sei nun ausgelaufen, aus wirtschaftlichen Gründen wurde auf eine Verlängerung verzichtet, so die Pressestelle der Kreisverwaltung.

Nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Koblenz obliegt dem Landkreis die Aufsichtspflicht für die Beförderung. Durch den Einsatz der Busbegleiter habe er sich haftungsrechtlich abgesichert, was sich durch den Einsatz der Kleinbusse erübrige. Laut Gesetz gehört die Beförderung der Ü3-Kitakinder zu seinen Aufgaben.