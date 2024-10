Die viel befahrene Weilerbacher Umgehungsstraße (L367) wird von Montag, 14. Oktober, bis zum Monatsende zwischen dem Industriegebiet Nord (Abfahrt Rodenbach) und Weilerbach in beiden Richtungen voll gesperrt. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mitteilt, wird während der Herbstferien die Asphaltdecke erneuert. Außerdem sollen Setzungen an der Brücke der Zufahrt zum IG Nord beseitigt werden. „Die Bauarbeiten können aus Verkehrssicherheitsgründen nur unter Vollsperrung ausgeführt werden“, so der LBM, der die Kosten für die Sanierung auf 520.000 Euro beziffert. Fast 20.000 Fahrzeuge seien hier im Durchschnitt täglich unterwegs. Während der Bauarbeiten wird der Verkehr von der Abfahrt Weilerbach über die K13 durch Rodenbach und die K11 durch Siegelbach bis zur Auffahrt Siegelbach auf die B270 umgeleitet.