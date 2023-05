Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rund 13,3 Millionen Smartphone-Nutzer haben bis zum Wochenende die Corona-Warn-App heruntergeladen. Bundesregierung und Robert-Koch-Institut empfehlen dringend, das freiwillige Angebot zu nutzen. Die RHEINPFALZ hat in Landstuhl Passanten befragt, ob sie der App etwas abgewinnen können. Erstaunlich dabei, wie schwer die Skepsis wiegt.

Ist dieses Virus vielleicht nur eine klitzekleine Märchenfigur? Auch am Alten Markt in Landstuhl hat sich am Samstag ein Mann als Freund pfiffiger Verschwörungstheorien zu erkennen gegeben. In die Welt