Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ulrich Beisiegel ist ein Hansdampf in allen Gassen und ein Mann, der gerne isst und genießt. Diese Kombination hat ihn eine pfiffige Idee umsetzen lassen: In seiner Nudelmanufaktur „Doppelbäcker“ in Otterbach verkauft er seit Anfang des Jahres die „Abtei-Nudel“ und erzählt, was es mit dieser besonderen Pasta auf sich hat.

Die Otterberger Abteikirche ist ein stadtbildprägendes Gebäude. Bestens bekannt bei Einheimischen und Gästen ist insbesondere die Ansicht auf das Westportal mit den beiden