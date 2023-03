Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Solidarität bekunden und gemeinsam für den Frieden bitten, dazu diente ein bundesweiter Aufruf zum ökumenischen Gebet am Sonntagabend. Allein in Otterberg folgten dem rund hundert Menschen, die angesichts des Krieges in der Ukraine besorgt und verunsichert die Abteikirche aufsuchten.

Als zweitgrößte Kirche in der Pfalz bot diese mit ihrer imposanten Architektur sowohl genug Platz als auch Raum und Gehör für all die großen Sorgen und Nöte, die mitgebracht