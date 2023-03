Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Krieg in der Ukraine geht auch an Kindern und Jugendlichen in den Schulen im Landkreis Kaiserslautern nicht spurlos vorbei. In allen Klassenstufen tauchen verstärkt Fragen auf, berichten Lehrer. Bei vielen Schülern spüren sie zudem Ängste vor einer Eskalation, wie die RHEINPFALZ in einer Umfrage erfuhr.

Was hat Putin davon, dass er Krieg führt? Was passiert mit den Menschen und Kindern? Wie kann der Krieg gestoppt werden, und was können wir selbst tun? Kann der Krieg auch zu uns kommen?