Musiker und Mediziner bilden das Ensemble Camerata musici con medici, das am Samstagabend in der Protestantischen Kirche in Miesau unter dem Motto „Mein Herze schwimmt im Blut“ mit Werken von Bach und Vivaldi 1305 Euro für Kinder in der Ukraine sammelte. Die Solo-Oboe spielte der ukrainische Musiker Maksym Malkov.

Ruhige, weihevolle Orgelklänge füllten im Spiel von Norbert Kries den Kirchenraum. Die Melodie des Choralvorspiels „O Mensch bewein Dein Sünde groß“ von Johann Sebastian