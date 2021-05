Die Nachfolge von Pfarrer Patrick Asomugha, der Queidersbach nach persönlichen Angriffen im April verließ, übernimmt Udo Stenz aus Ludwigshafen.

Zum 1. Oktober überträgt Bischof Karl-Heinz Wiesemann die Leitung der Pfarrei Heiliger Franz von Assisi in Queidersbach auf Udo Stenz, der derzeit als leitender Pfarrer der Pfarrei Heilige Cäcilia in Ludwigshafen tätig ist.

Der 50-jährige Udo Stenz wurde 2006 vom damaligen Bischof und heutigen Kardinal Kurt Koch in Rom zum Priester geweiht. Nach der Promotion und Kaplansjahren in Bad Bergzabern wechselte er im Jahr 2012 nach Ludwigshafen. Im Juni 2019 wurde er zum Prodekan des Dekanats Ludwigshafen gewählt.

Der ebenfalls promovierte Patrick Asomugha, dessen Wurzeln in Nigeria liegen, hatte die Pfarrei Queidersbach im April nach Konflikten innerhalb der Pfarrei und einer mutmaßlichen Morddrohung verlassen: Im September 2019 wurden seine Autoreifen zerstochen, im März war an sein Garagentor die Ziffer 187 gesprüht, die ein Code für Morddrohung sein kann. Die Fälle wurden bisher nicht aufgeklärt.

Martin Olf, Leitender Pfarrer der Pfarrei Heilig Geist Kaiserslautern, ist derzeit übergangsweise für Queidersbach zuständig – ursprünglich nur bis Ende Juli.

„Pfarrer Udo Stenz kann sehr gut integrieren und Menschen zusammenführen. Wir sind überzeugt, dass die Pfarrei mit ihm zu ihrem inneren Frieden zurückfinden kann“, kommentiert Ordinariatsdirektorin Christine Lambrich die Personalentscheidung des Bistums.

Entscheidung offenbar erst vor Kurzem gefallen

Offenbar erst vor Kurzem ist diese Entscheidung in Speyer gefallen: Gerhard Müller vom Queidersbacher Verwaltungsrat berichtet auf RHEINPFALZ-Nachfrage, dass er am Donnerstag vergangener Woche von der Regionalverwaltung in Kaiserslautern noch „glaubhaft versichert“ die Auskunft bekommen habe, die Besetzung stehe noch nicht fest. Am Donnerstag habe er dann, wie alle anderen lokalen Gremiumsmitglieder die Nachricht per Mail mitgeteilt bekommen.

Müller bewertet es positiv, dass „ein Mann mit priesterlicher und seelsorgerischer Erfahrung“ die Stelle in Queidersbach übernimmt. Denn im Ort habe man sich schon gefragt, wer sich für diese Stelle bereit erklärt – oder „ob sie überhaupt wieder besetzt wird“; spekuliert wurde, ob sie eventuell Rationalisierungen zum Opfer fallen könnte.