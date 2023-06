Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Familie Drossard hat ein großes Herz für kleine Vögel. Seit dem vergangenen Herbst beheimatet sie in der Abtstraße in Mehlingen ein Turmfalkenpaar. Dieses fühlte sich bei der vierköpfigen Familie so wohl, dass es im Frühjahr sogar Nachwuchs herangezogen hat.

„Kik, kik, kik!“ Laute, langanhaltende Vogelrufe weckten im Herbst das Interesse von Familie Drossard. „Sitzt da eine Taube?“, fragte sich Michaela Drossard