Am Wochenende hat der Turn- und Sportverein Hütschenhausen sein 100-jähriges Bestehen im Bürgerhaus gefeiert. Früher waren es mal zwei Vereine.

Wie der erste Vorsitzende Volker Nicolay in seiner Festansprache sagte, sei der 100. Geburtstag ein Meilenstein, den man nicht alle Tage feiern dürfe. „Wir blicken auf eine bewegte Vergangenheit zurück.“ Der jetzige Verein entstand aus der Fusion zweier traditionsreicher Vereine. Zum einen war da der Turnverein 1925 Hütschenhausen – mit Wurzeln, die bis ins Jahr 1890 zurückgehen. Zum anderen gab es den Arbeiter-, Turn- und Sportverein Hütschenhausen, der 1926 gegründet wurde. Nach dem Krieg hätten beide Vereine ihre Kräfte gebündelt, um gemeinsam den Weg in die Zukunft zu gehen, berichtete Nicolay.

Streng genommen hätte der Verein sein Jubiläum bereits im vergangenen Jahr begehen können. Doch manchmal brauche ein großes Fest den richtigen Moment – und der sei nun gekommen, unterstrich der Vorsitzende. Früher habe der Verein 20 Abteilungen gehabt, darunter noch sechs Unterabteilungen bei der Gymnastikabteilung. Es wurde neben dem Turnen auch geboxt, musiziert, Rad gefahren, Handball gespielt, Leichtathletik betrieben und gerungen. Auch Hobbykicker waren dem Verein angeschlossen. Mittlerweile habe der Verein noch neun Abteilungen, wobei sich die Gymnastik-Abteilung in sechs Unterabteilungen unterteile. Im Laufe der Jahre seien aber auch neue Bereiche aufgenommen worden, etwa Yoga und Pétanque. Der Verein habe heute 450 Mitglieder.

Ein Abend voller Erinnerungen und Begegnungen

Am Samstagabend wurde gefeiert; es war ein Abend im Bürgerhaus voller Erinnerungen und Begegnungen, Geschichte und guter Stimmung. Tanzeinlagen sorgten für einen abwechslungsreichen Abend, bei dem das Publikum teilweise eingebunden wurde. Die Gruppe Seniorentanzen und die Aerobic-Gruppe erhielten für ihre Vorführungen viel Beifall.

Viele Mitglieder sowie auch landesweit erfolgreiche ehemalige Athletinnen und Athleten waren zum Jubiläum gekommen. Zahlreiche Glückwünsche wurden überbracht. Ortsbürgermeister Achim Wätzold brauchte es bei seiner Gratulation auf den Punkt: „Seit einem Jahrhundert steht der Verein für Gemeinschaft, Bewegung und Zusammenhalt. Die Tradition der Bewegung im Ort ist sogar noch älter und vielleicht heute wichtiger und gefragter denn je.“