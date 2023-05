Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf dem Papier war der Winter bereits abgehakt. Was nach dem „offiziellen Ende“ aber folgte, war der mit Abstand aufreibendste Einsatz der Saison. In der Nacht auf den 9. April waren die Räumdienste in der Westpfalz schwer gefordert. Trotzdem: Für den Landesbetrieb Mobilität und dessen Straßenmeistereien war der vergangene Winter keine nennenswerte Herausforderung. Die mächtige Schneezelle aber wirkt noch nach.

Noch immer hängen hier und da am Straßenrand die Bäume schief. Und viele davon sind wohl nicht mehr zu retten. Da wartet noch einiges an Arbeit, nicht nur für die