Investitionen in Kindertagesstätte, Bürgerhaus und Kaisers Saal sieht der Mackenbacher Haushalt für 2022 vor. Dazu kommt der Fußweg zwischen dem Langenfelderhof dem neuen Spielplatz – gerade das bringe mehr Lebensqualität in den Ort, findet Ortsbürgermeister Daniel Schäffner.

„Wir stehen sehr gut da“, erklärte der Ortschef trotz der roten Zahlen im Ergebnis- und im Finanzhaushalt. Er wies hin auf den Kassenbestand der Ortsgemeinde in Höhe von 2,6 Millionen Euro. „Wir sind nämlich gute Haushälter“, so Schäffner. Seit 2009 sei es stets so gewesen, dass die zunächst eingeplanten Minuswerte im Haushalt am Ende des Jahres inklusive der erforderlichen Abschreibungen sich ins Positive gewendet hätten. „Auch in diesem Jahr werden wir versuchen, das Minus im Budget zu senken.“ Nur durch diese Bemühungen sei letztendlich das Vermögen der Ortsgemeinde zu erklären, resümierte der Ortschef. „Und das brauchen wir auch für die Projekte, die im Dorf anstehen.“

Fußweg zum Langenfelderhof

Neben den Investitionen in die Kindertagesstätte, das Bürgerhaus und Kaisers Saal „leisten wir uns aber auch Aufwendungen für die Lebensqualität im Ort“, führte Schäffner weiter aus. Ein Beispiel sei der Fußweg zwischen dem Langenfelderhof und dem neuen Spielplatz. Hier werde nicht nur die einfache Verbindung geschaffen, sondern auch eine von allen nutzbare Möglichkeit zum Genuss der schönen Landschaft. Die Unterhaltung verschiedener Gebäude, die Sanierung der Ramsteiner- und der Hauptstraße seien weitere Gründe für die roten Zahlen im Budget. Insgesamt dürfe nicht vergessen werden, dass das Seniorenwohnen im Ortskern zu den großen Zukunftsaufgaben der Gemeinde gehören werde.

Der Haushalt in Zahlen

Im Ergebnishaushalt steht im laufenden Jahr ein Defizit von 316.000 Euro zu Buche. Die Investitionen führen im Finanzhaushalt zu einem Minus von 666.000 Euro. Dies kann allerdings aus dem eigenen Kassenbestand finanziert werden.