Die Finanzen der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau sind für 2026/27 unter Dach und Fach. Der Doppelhaushalt wurde beschlossen, aber nicht alle stimmten mit dafür.

Der Etat der Verbandsgemeinde ist in beiden Jahren ausgeglichen und weist jeweils einen kleinen Überschuss aus. Auch die Umlage, die die Ortsgemeinden an die VG zu entrichten haben, wurde nochmals leicht gesenkt. Im Vorfeld der Haushaltssitzung hatte es aber im Haupt- und Finanzausschuss aus den Ratsfraktionen kritische Nachfragen und Gesprächsbedarf zum Stellenplan gegeben, räumte Bürgermeister Christian Hirsch (SPD) ein: Neu ausgewiesen sei eine Stelle im IT-Bereich, „damit wir die Digitalisierung der Verwaltung vorantreiben können und auch bei der IT-Sicherheit gut abgesichert sind“. Die Stelle des Energiemanagers und die halbe Stelle im Vergabewesen seien zu 90 Prozent gefördert, die Stellen zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (GaFög) würden über die Elternbeiträge finanziert, erläuterte der Verwaltungschef und rief den Rat dazu auf, „an einem Strang zu ziehen“, um „durch konstruktives Gestalten die großen Herausforderungen gemeinsam zu meistern“.

Personalkosten steigen auf 5,6 Millionen Euro

Kritik an der späten Verabschiedung des Etats – „sechs Monate, nachdem dieser Rat die Investitionsliste im November 2025 mit Hochdruck beraten und beschließen musste, damit sich der Haushalt nicht verzögert“ – übte CDU-Fraktionschef Marcus Sauter. Die geplanten Investitionen – etwa in die Schulen und die Feuerwehr – fanden seine Zustimmung, nicht jedoch „die stark gestiegenen Personalkosten“, die (ohne Werke) von vier Millionen Euro im Jahr 2024 auf geplante 5,6 Millionen Euro im laufenden Jahr nach oben gingen. Um den Haushalt ausgleichen zu können, würden unter anderem die Unterhaltungskosten für die Gebäude der VG nach unten gefahren. „Ich hoffe, dass wir hier nicht am falschen Ende sparen und unsere Einrichtungen darunter leiden.“ Obwohl er sich mit dem Stellenplan schwer tue, werde er dem Etat dennoch zustimmen, sagte Sauter. „Aber nicht alle in der CDU gehen da mit.“

Vier CDU-Mitglieder stimmten letztlich dagegen, einer davon war Manfred Leonhardt: Sein Kritikpunkt war auch die im Haushalt prognostizierte „sehr optimistische“ Steigerung der Einnahmen beim Warmfreibad Miesau um 50.000 Euro, die er mit Skepsis betrachtete. „Das muss ein heißer Sommer werden, sonst wird es ein kühler Herbst“, merkte er an.

Während die SPD den Haushaltsausgleich und die Investitionen hervorhob, äußerte auch Peter Palm von der WG Heintz, dass „er sich mit dem Stellenplan schwer getan habe“. Dennoch stimmte die Wählergruppe zu und der Haushalt wurde mit 19 Ja-Stimmen bei vier Nein-Stimmen verabschiedet.