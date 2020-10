Einen Tag nach der Stadt zieht nun auch der ebenfalls als Risikogebiet eingestufte Landkreis Kaiserslautern seine Konsequenzen aus den steigenden Infektionszahlen: Aber diese setzen weniger auf Restriktionen als auf die Eigenverantwortung der Kreisbürger.

„In Anbetracht der momentanen tatsächlichen Lage hier vor Ort und nach Gesprächen mit unseren Bürgermeistern der Verbandsgemeinden halten wir es zunächst nicht für notwendig, eine weitreichende Allgemeinverfügung zu erlassen“, so Landrat Ralf Leßmeister (CDU) in einer Pressemitteilung. „Der Landkreis Kaiserslautern hat eine andere Infrastruktur wie die Stadt Kaiserslautern, so dass hier unterschiedliche Restriktionen gelten.“

Placzek: RKI bezieht sich auf Zahlen des Statistischen Landesamts

Die Einstufung des Landkreises als rotes Risikogebiet im Aktionsplan des Landes Rheinland-Pfalz komme zustande, weil die Angehörigen der Streitkräfte, die im Landkreis Kaiserslautern leben, nach wie vor bei der Berechnung der Inzidenz außer Acht gelassen würden. „Würde man die tatsächliche Anzahl aller Personen, die im Landkreis Kaiserslautern leben, bei der Berechnung der Inzidenz berücksichtigen, so würde der Inzidenzwert deutlich niedriger ausfallen“, gibt Leßmeister seine Argumentation bei der Telefonkonferenz der lokalen Corona-Task-Force am Dienstagnachmittag wieder.

Detlef Placzek, Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz, habe als Leiter der Corona-Task-Force zwar die Einschätzung von Landrat Leßmeister geteilt, habe zugleich jedoch berichtet, dass das RKI nicht bereit sei, einen anderen Berechnungsschlüssel für den Landkreis anzuwenden als die offiziell zur Verfügung gestellten Einwohnerzahlen des Statischen Landesamtes.

„Sozialkontakte einschränken“

Die Corona-Task-Force stellte gemeinsam fest, dass das Infektionsgeschehen immer diffuser wird und vermehrt Infektionen auftreten, bei denen die Ansteckung unklar sei, so der Landrat. „Hier greifen nur Einsicht und Selbstschutz jedes Einzelnen.“ Es gelte, die Zahl möglicher Kontaktpersonen auf ein Minimum zu reduzieren. „So schwer es auch fällt, das Gebot der Stunde ist es, Sozialkontakte möglichst einzuschränken. Nur so kann es unserem Gesundheitsamt gelingen, weiterhin eine größtmögliche Kontaktpersonen-Nachverfolgung zu ermöglichen.“ Leßmeister ruft dazu auf, nach Möglichkeit zuhause zu bleiben und auf Veranstaltungen mit größerem Publikum zu verzichten. „Wir alle stehen in der Verantwortung und haben es in der Hand, dazu beizutragen, dass die Zahl der Neuinfektionen nicht weiter steigt und vor allem, dass dadurch weitere einschränkende Maßnahmen für das öffentliche Leben möglichst vermieden werden können.“

Zu den Mitgliedern dieser lokalen Corona-Task-Force zählten Vertreter des Gesundheits-, des Innen- und des Bildungsministeriums, der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, des Landkreistages sowie der lokalen Polizeibehörde. Als Vertreter des Landkreises Kaiserslautern nahmen neben dem Landrat auch die Erste Kreisbeigeordnete Gudrun Heß-Schmidt, Kreisbeigeordneter und Leiter des Corona-Krisenstabes Peter Schmidt sowie die Leiterin des Gesundheitsamtes Kaiserslautern teil.

Was im Landkreis Kaiserslautern gilt

Öffentliche Veranstaltungen im Freien sind nur mit bis zu 100 gleichzeitig anwesenden Personen unter Beachtung der allgemeinen Schutzmaßnahmen zulässig.

In Gaststätten dürfen zwischen Mitternacht und 6 Uhr keine alkoholhaltigen Getränke ausgeschenkt oder zum Genuss außerhalb des Lokals verkauft werden.

Bei privaten Feiern sind landesweit seit Montag nur noch 25 statt bis 75 Personen erlaubt. Da sich solche geselligen Zusammenkünfte als Treiber der Neuinfektionen herausgestellt hätten, richtet der Landrat einen „dringenden Appell an die Bevölkerung, Feierlichkeiten im privaten Raum einzuschränken und diese auf zehn Personen aus maximal zwei Hausständen zu begrenzen.

An den Schulen gibt es keine weitergehenden Einschränkungen.