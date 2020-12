Eine unangenehme Überraschung gab es für Besucher, die sich an Heiligabend erwartungsvoll zum Rodenbacher Weihnachtsweg aufgemacht hatten. Die achte Auflage der beliebten Veranstaltung – angekündigt unter dem Motto „HOFFendlich - ein Stern auf dem Weg“ – durfte wegen verschärfter Corona-Verordnungen nicht stattfinden. Mit leeren Händen musste trotzdem niemand den Heimweg antreten.

Dabei hatten die Veranstalter vom evangelischen Gemeinschaftsverband Pfalz im Vorfeld wegen der angeordneten Kontaktbeschränkungen in Coronazeiten bereits ein angepasstes Programm vorbereitet. Schon vor Wochen warben sie mit Flyern und Plakaten für „ein alternatives Gottesdiensterlebnis am Heiligabend“.

Geplant war, den Teilnehmern einen Laufplan mit sieben Stationen auf einer festgelegten Route im Ort mitzugeben. Nicht wie in den Vorjahren als große Gruppe, sondern einzeln oder als Familie sollten sich die Besucher auf den Weg machen. An den Stationen sollten mittels QR-Codes auf dem Smartphone selbstgedrehte Videobotschaften aufgerufen werden. Auch die Ausgabe von Glühwein und Kinderpunsch in mitgebrachten Tassen war vorgesehen. „Der Ausschank wurde uns schon letzte Woche von der Ordnungsbehörde untersagt. Dabei haben wir extra nachgefragt, ob wir das machen dürfen“, erklärte die Gemeinschaftspastorin Ramona Schmiederer. Und am Montagnachmittag kam dann auch für den alternativen Rundweg als solchen das kurzfristige Aus vom Ordnungsamt.

Den Sinn von Weihnachten näher bringen

Da es für eine komplette Absage bereits zu spät gewesen sei und niemand ganz unverrichteter Dinge weggeschickt werden sollte, blieb den Veranstaltern nur die Verteilung eines kleinen Präsents und der schon vorbereiteten Umschläge an die Besucher, aber ohne Laufplan. Mit immerhin etwa 100 Teilnehmern rechnete die Seelsorgerin im Vorfeld. Kirstin Kaiser vom Gemeinschaftsbezirk Rodenbach bezog daher an Heiligabend zusammen mit Anne Groger, Monika Schinkel und weiteren Helfern am Keltenplatz Stellung, um die Verteilung vorzunehmen. „Wir haben alles so abgeändert, dass die Leute es auch alleine machen können. So haben die Besucher die Möglichkeit, den Weihnachtsweg trotzdem zu erleben. Wer will, kann sich die Videos bei einem Spaziergang oder zu Hause ansehen. Mit der Auswahl der Themen wollen wir allen den Sinn und die Bedeutung von Weihnachten näher bringen“, erklärte sie.

Die Reaktion der Teilnehmer sei überwiegend verständnisvoll gewesen. Für viele gehört die Veranstaltung schon seit Jahren als willkommene Einstimmung auf das Weihnachtsfest einfach dazu.

Die Videos zeigen aktuelle, lebensnahe Situationen von Menschen in Corona-Zeiten, dargestellt von Mitgliedern des Gemeinschaftsverbands. Ein Engel, der mit dem Himmelsstern auf die Erde kommt, symbolisiert Hoffnung und macht den Menschen Mut, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Eine Bastelanleitung für einen bunten Weihnachtsstern, etwas zum Naschen, nebst Tee und Glühweingewürz für den entgangenen Glühweingenuss, wurden als Beigabe mitverteilt.