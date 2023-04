Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Reise in den sonnigen Süden wäre bei unserem aktuellen Wetter sicher eine feine Sache. In der Heidenkopfhalle in Trippstadt war dies am Samstagabend zumindest musikalisch möglich. Bei der Premiere des Musicals „La mia Canzone – sag mir wann“ der Creativ-Bühne wurde einiges geboten.

Zum Inhalt: Die junge Franzi (Darstellerin Sarah Jörg) hat gerade ihr Abitur hinter sich und besucht für ein paar Monate eine befreundete Familie in Italien. Kurz vor der Heimfahrt