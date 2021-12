Gleich zwei Trecker-Lichterfahrten gab es am Wochenende im Kreis: In Krickenbach starteten die „Bulldogfans Kaiserslautern-Süd“ ihre Tour in der Ortsmitte. In Landstuhl machten sich 65 weihnachtlich dekorierte Schlepper in Richtung Kaiserslautern auf. Aber überall blinkte und funkelte es prachtvoll.

Neblig und kalt ist es an diesem späten Samstagnachmittag. In der Dämmerung liegt über dem kleinen Platz im Krickenbacher Zentrum eben noch die ruhige Wochenend-Beschaulichkeit. Die Straßenlampen zeichnen scharfe Kegel in den Nebelabend. Doch mit einem Mal laufen pulsierende Lichtreflexe an den Fassaden der Dorfstraßen entlang. Die Beschaulichkeit hat ein Ende. Das Dröhnen kräftiger Schleppermotoren kommt näher. Ein blitzsauberer Bulldog nach dem anderen schiebt sich als fahrende Lichtinstallation auf den Platz.

Plötzlich ist es für die Zuschauer am Straßenrand schwer zu entscheiden, wo zuerst hingeschaut werden muss. Alles wabert in blinkender und gleißender Helligkeit im Widerschein ehrwürdiger Dorffassaden. Ganz vorne hat sich ein Massey Ferguson international 633 aufgestellt. Bald gegen 40 Jahre alt, glänzt der rote Lack im strahlenden Lichterschmuck. Im Fahrwerkbereich funkeln natürlich auch rote Lichtpunkte. Die massigen, schwarzen Schlepperreifen des Arbeitstieres kommen schön zur Geltung. Sogar in den Vorderrädern glänzt auf weißem Grund eine feierlich eingerollte Lichterkette.

Traumlandschaft aus weißen Kerzenlichtern

Über dem silberfarbenen und roten Motorblock irrlichtert intensives Blau, und ansteigend darüber gibt es etwas ruhigeres Gelb und Grün zu sehen. Trotz der Kühle des Dezemberabends ist die Partie mit der Windschutzscheibe hochgeklappt. Über dem Dach der Fahrerkabine schwebt eine Traumlandschaft aus weißen Kerzenlichtern mit einsamer Bambifigur. Die beiden Damen auf dem Rücksitz des Traktors winken freundlich. Auf die Nachfrage, warum sie sich der Fahrt trotz der Kälte aussetzen wollen, heißt es, dass das mit den Lichtern eine schöne Idee sei, und „weil mein Mann der Bürgermeister ist und er hier voranfährt“. Uwe Vatter, Ortschef in Krickenbach, noch neben seinem Bulldog stehend, ist schon im Aufbruchsstress. „Das Fahrzeug ist eine Art von Hobby“, ruft er in das Motordröhnen hinein. „Aber zum Holzmachen im Wald wird er allemal noch gebraucht.“

Ein roter Lichterkranz für das Arbeitstier

Schon rucken die ersten der zwölf Bulldogs nach vorne, um in Richtung Linden zur Lichterfahrt aufzubrechen. Herbert Linn ist mit seiner Maschine noch nicht an der Reihe. Nach dem Ursprung der Idee zu dieser Aktion gefragt, deutet er auf seine blaue Schirmmütze mit dem grellgelben Emblem der „Bulldogfans Kaiserslautern-Süd“. Aus der nach oben geklappten Frontscheibe ruft er herüber: „Es wird ja derzeit fast alles abgesagt“, man müsse den Leuten doch auch etwas bieten. „Und Lichterfahrten werden ja jetzt an vielen anderen Orten auch gemacht.“ Und schon geht der Blick zum Nebenmann, der am Bordstein noch einmal Halt macht, um sich in den langsam startenden Lichterkorso einzureihen. Herbert Linns gemächlich tackende Bulldogmaschine erhöht die Schlagzahl. Der ebenfalls rot-weiße Massey Ferguson biegt auf die Straße ein. Ausschließlich in Rot gehalten ist der Lichterkranz, der das topfit wirkende Arbeitstier zur Ausfahrt schmückt.

Jedes Fahrzeug ist eine kreative Lichtinstallation. Doch der fahrende weihnachtliche Freisitz am Ende des Bulldog-Korsos setzt allem die Krone auf. Der grüne Deutz-D-4507 strahlt am Motorblock in allen Farben. Die Felgen sind feierlich illuminiert. Der eigentliche Hingucker ist aber der kleine Balkon am Heck des Schleppers. An der mit Tannenzweigen geschmückten Brüstung leuchten farbige Weihnachtssterne. Zwei schemenhaft erkennbare Passagiere sitzen dort unter einem mächtigen Schirm. Dessen weit gespanntes Halbrund aus grünem Tuch glitzert strahlend hell über diesem Freisitz am Traktorheck. Nun sind alle Fahrzeuge auf der Straße. Der Lichter-Lindwurm bewegt sich gemächlich auf dem Weg nach Linden und später auch nach Schopp. Die Straßenlampen darüber spielen nur noch eine Nebenrolle bei der Lichtergala an diesem trüb-nebligen Samstagabend.

Das Motto: „Ein Funken Hoffnung“

Auch anderswo rollen an diesem Wochenende die Traktoren, leuchtend fahren sie durch Landstuhl, Kindsbach und durch Kaiserslautern und sind einfach eine Wucht. 65 weihnachtlich dekorierte Schlepper, aus dem Kreis Kaiserslautern, Pirmasens, Kusel und auch Kirchheimbolanden, schaffen, was in dieser Zeit vielfach fehlt: Sie bereiten pure Freude. Landwirte, die tagtäglich für alle da sind und für die Nahrung sorgen, sorgen am Samstag unter dem Motto „Ein Funken Hoffnung“ auch noch für warme Gefühle oder einfach nur für ein Lächeln bei den Menschen.

„Wir durften nicht anhalten, haben aber die Menschen strahlen sehen. Von Krankenhaus, Reha-Zentrum und Kinderdorf haben wir Rückmeldung, dass viele vor Freude geweint hätten“, nennt es Dominik Guhl, Landwirt aus Gerhardsbrunn, einer der Organisatoren des Trecker-Trosses, gigantisch, was da ausgelöst wurde und bedankt sich bei der Genehmigungsbehörde und bei der Polizei für das ganz wunderbare Miteinander.