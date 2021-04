Die Westpfalz liegt unter einem Luftraum, der sich „Temporary Restricted Area (TRA) Lauter“ nennt. Dabei handelt es sich um einen Sonderluftraum für militärische Trainingsflüge in 3000 bis 10.000 Metern Höhe. Die TRA Lauter erstreckt sich über die Pfalz und das Saarland. Hier üben Militärjets unterschiedlicher Nationen, deren Dröhnen über der ganzen Region zu hören ist. Auch Überschallknalle sind nicht selten die Folge. Hinzu kommen die Polygone, die ebenfalls seit vier Jahrzehnten Piloten in die Westpfalz locken. Von dieser Übungsanlage bei Bann, einem von mehreren Standorten, wird die Ausbildung der Flieger im elektronischen Luftkampf koordiniert. Die Bezeichnung Polygone leitet sich ab von griechisch Vieleck; damit wird die geografische Form des Luftraums beschrieben. Er hat eine Größe von 20.000 Quadratkilometern und erstreckt sich bis nach Frankreich. Im Umfeld gelten diverse Einschränkungen, so wurden geplante Windräder etwa in Kaiserslautern-Ost sowie im Landstuhler und Pirmasenser Raum nicht genehmigt. Hinzu kommt – neben weiteren militärischen Einrichtungen wie dem Schießplatz Breitenwald in Landstuhl – vor allem noch die Air Base Ramstein. Diese „Dreifachbelastung“ hatte der Kreistag im Jahr 2017 als Argument für seine Forderung einer Verlegung der TRA Lauter und der Bännjer Polygone-Station ins Feld geführt.