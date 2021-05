Das Büro des Mountainbikeparks Pfälzerwald sowie die Touristeninformation ziehen um. Im Ortskern von Trippstadt wurde das ehemalige „Brunnenstüble“ angemietet. Dort werden die Touristeninformation sowie das Büro des Mountainbike-Parks zusammengelegt.

Damit vereinfache man für Touristen die Wege, da alles unter einem Dach untergebracht wird. „Außerdem können sich die Mitarbeiter gegenseitig vertreten, wenn jemand krank ist oder Urlaub hat“, zählt Ortsbürgermeister Jens Specht die Vorteile auf. Die Toiletten, die zum ehemaligen „Brunnenstüble“ gehören, werden zur öffentlichen Nutzung freigegeben. „Daran fehlt es in Trippstadt“, betont Specht. Er erhalte oft Anrufe und werde gefragt, wo in Trippstadt öffentliche Toiletten seien. Derzeit ist das Tourismusbüro noch im Eisenhüttenmuseum untergebracht. Die an das Museum angrenzende Schmiede wurde an Niclas und Hannah Laufer vermietet. Die Beiden wollen die Schmiede wieder auf Vordermann bringen. Niclas Laufer will dort Schmiedekurse anbieten. Hannah Laufer will eine Kreativwerkstatt mit Gruppenangeboten und Workshops einrichten, die in das Eisenhüttenmuseum integriert wird.