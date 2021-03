Zwei Tage hatte die Polizei nach einem 38-jährigen Tatverdächtigen gesucht, nachdem am 9. März in Weilerbach zwei Leichen gefunden worden waren. Letztendlich stellte sich der Mann zwei Tage später bei der Polizei.

Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hat nun weitere Einzelheiten bekanntgegeben. „Aus den bisherigen Ermittlungen ergibt sich, dass er wahrscheinlich die Nacht vom 9. auf den 10. März in einer Werkstatthalle in Rodenbach übernachtet hat“, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Am nächsten Tag benutzte er einen dort abgestellten Traktor – der Besitzer habe davon nichts gewusst. Am Abend habe der 38-Jährige sowohl in Katzweiler einen Mann, als auch in Rodenbach eine Frau auf der Straße angesprochen, als er mit dem Traktor unterwegs war.

Handy von Passanten ausgeliehen

Von beiden habe er sich deren Handy ausgeliehen und Nachrichten für eine Angehörige hinterlassen. „Da er wie ein Bauer bei der Arbeit dort entlang fuhr und erklärte, er müsse wegen seines entlaufenen Hundes telefonieren, zudem wegen einer anderen Frisur anders aussah als auf dem Fahndungsfoto, erkannten ihn die Passanten nicht“, so die Staatsanwaltschaft. Die folgende Nacht auf den 11. März verbrachte der 38-Jährige in einem Wirtschaftsgebäude in Kaiserslautern, ohne dass der Besitzer davon wusste. Am nächsten Tag entdeckte dieser ihn dann im Gebäude. Laut Staatsanwaltschaft kannte der Besitzer den 38-Jährigen. Er sprach mit ihm und half ihm, sich zu stellen, indem er ihn mit seinem Auto zur Polizei in Kaiserslautern brachte.