Die maßlose Überschätzung der Bedeutung der eigenen Befindlichkeit hat das harmlose Seifenkistenrennen in Trippstadt verhindert.

Seifenkistenrennen sind vermutlich die harmloseste Weise, auf die sich Hobbyrennfahrer miteinander messen können. Außerdem gibt es wohl nicht viele Ereignisse, die sich so gut mit dem heutigen Umweltbewusstsein vertragen wie das Rollenlassen dieser Holzkisten auf vier Rädern. Gar nicht erst zu reden braucht man von der Romantik dieser Geschicklichkeitsfahrten. Es ist nur an die leuchtenden Augen der Väter zu denken, die mit ihren Sprösslingen an den Chaisen gebastelt und gefeilt haben. Kindheitserinnerungen können kaum schöner sein. Auf der anderen Seite gibt es wohl kaum einen gewichtigen Grund, um mit einem Einspruch gegen ein Seifenkistenrennen vorzugehen – wie es ein Anlieger getan hat. Dieser Vorfall reiht sich ein in eine Vielzahl von Angriffen, die ihre Ursache in einer maßlosen Überschätzung der Bedeutung der eigenen Befindlichkeit haben. Man denke beispielsweise an die Rücknahme des Buchs über den kleinen Winnetou. Toleranz ist gefragt.