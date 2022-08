Sind die 25 Stare, die am Freitagabend auf einem Areal von 25 auf 25 Meter neben der Fahrbahn im Tränkwald 4 tot aufgefunden wurden, durch einen Stromschlag ums Leben gekommen? Das können auch die Pfalzwerke nicht mit letzter Sicherheit sagen.

„Zu unserem Netzgebiet gehört in diesem Bereich ein Übergang vom Kabelendmast in der Erde zu einer Freileitung“, berichtet Unternehmenssprecher Sven Claus auf RHEINPFALZ-Anfrage. Dort könne es prinzipiell schon zu so einem Vorfall gekommen sein: „Wenn viele Vögel zusammen auf einer Leitung sitzen und gleichzeitig losfliegen, überbrücken sie zusammen als Gruppe – da sie eine große Fläche bilden – die Luft und es kann zu einem Kurzschluss kommen“, gibt er die Einschätzung der Fachleute wieder.

„Extrem seltener Vorfall“

„Soweit die mögliche Theorie. In der Realität gab es aber wohl bisher nur extrem selten so einen Vorfall mit vielen toten Tieren.“ Bei Vögeln mit großer Flügelspannweite könne dies eher mal passieren, sagt Claus: „Dies kommt ebenfalls selten vor, aber immer noch häufiger, als dass eine ganze Gruppe Vögel zu Tode kommt.“

Die Pfalzwerke Netz AG sei schon seit langem bemüht, „die größtmögliche Sicherheit für Vögel herzustellen“, unter anderem mit speziell entwickelten Vogelschutzhauben an Masten, betont der Unternehmenssprecher. „In Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden schauen wir regelmäßig, wo es im Netzgebiet Nachbesserungsbedarf gibt.“ Im Fall Rodenbach seien jedoch bislang weder Naturschützer noch die Polizei auf die Pfalzwerke zugekommen, sagt Claus.