Im Haus der Nachhaltigkeit (HdN) in Johanniskreuz läuft noch bis zum 26. Mai die Ausstellung „Aufgetischt – einfach gut!“ Die ausgestellten Tische werden versteigert. Mit dem Erlös wird das Projekt „Klimabäume für den Pfälzerwald“ unterstützt.

Handwerkliche Arbeiten von Töpfereien, Arbeiten eines Messerschmiedes oder auch einer Korbflechterei werden bei der Ausstellung gezeigt. Das Herzstück sind allerdings neun Tische, die allesamt von Auszubildenden aus Pfälzer Edelkastanien-Holz in ihren Ausbildungsbetrieben in der Pfalz gefertigt wurden. Die jungen Nachwuchsschreiner haben ganz individuelle Möbelstücke unter ihren Händen entstehen lassen.

Für das Projekt „Klimabäume im Pfälzerwald“

Und um diese neun Tische geht es nun. Sie werden nach schriftlichem Höchstgebot versteigert. „Das Geld soll dem Projekt ,Klimabäume für den Pfälzerwald’ zugute kommen“, stellt Michael Leschnig, Leiter am HdN, fest, dass die Tische für einen guten Zweck versteigert werden. Solche Klimabäume sind laut Leschnig hochstämmige Traubeneichen oder Linden, die das HdN an Städte und Gemeinden in der Pfalz verschenkt. Die Bäume werden in der Regel an häufig besuchten Plätzen gepflanzt und erhalten obendrein ein Schild, das auf die Verantwortung des Menschen in der Klimakrise aufmerksam macht und zu einem unverzüglichen Handeln ermahnt.

„Mit den Baumpflanzungen schließt sich dann auch der Kreis, denn für den Bau von langlebigen Holzmöbeln müssen Bäume geerntet werden“, erläutert Leschnig. Er hofft auf möglichst hohe Gebote.

Mindestgebot 400 Euro

Wie funktioniert es? Auf den ausgestellten Tischen liegen im HdN Formulare, mit denen sich jeder an der Versteigerung beteiligen kann. Das Mindestgebot pro Tisch beträgt 400 Euro, es kann in Schritten zu je 50 Euro gesteigert werden. Bei gleichen Angeboten entscheidet das Los. Gebote sind auch noch am Tag der Finissage – am 26. Mai – möglich. Die Angebotseröffnung findet am 26. Mai, 11 Uhr statt.

Bis dahin können die Tische während der gesamten Ausstellungsdauer am HdN täglich von 10 bis 17 Uhr, außer samstags, besichtigt werden.