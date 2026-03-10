Der Frühling kommt, viele Menschen zieht es in die Natur. Oft lassen sie etwas zurück: Müll. Besonders schlimm hat es den Aussichtspunkt Tisch der Gemeinschaft erwischt.

„Zwei Augen hat die Seel’: Eins schauet in die Zeit, das andre richtet sich hin in die Ewigkeit.“ So steht es geschrieben auf dem Schild vor der Tischgruppe auf der Anhöhe unweit des Labyrinths am Ortsrand von Alsenborn. Passanten und Besucher der Örtlichkeit hätten am Samstag ein drittes Auge benötigt, das zusätzlich über den Müllberg schweift. Offensichtlich wurde dort am Freitagabend in einer größeren Gruppe ausgiebig gefeiert und gegrillt. Dafür bietet sich der knapp zehn Meter lange Tisch mit den ebenso langen Bänken geradezu an. Den Wald im Rücken, das Feld und die weite Aussicht vor der Nase lässt es sich an der Sitzgruppe gemütlich verweilen. Nach dem Feiern seinen Müll – Reste wie Einweggeschirr, leere Verpackungen sowie Flaschen und Dosen – wieder mitzunehmen, scheint der Feier-Gruppe kein Bedürfnis gewesen zu sein. Etliche blaue Plastikbecher, ein Einweggrill, Pizzakartons, Flaschen, Dosen, Zigarettenschachteln und zum Teil noch gefüllte Lebensmittelpackungen wurden hinterlassen.

Verantwortungsbewusste Bürger hatten am Samstagmorgen während ihres Spazierganges den Platz grob aufgeräumt, indem sie den aufgesammelten Müll im ebenso am Aussichtspunkt hinterlassenen Einkaufswagen deponierten. Dieser hatte den Müllverursachern wohl zum Transport der umfangreichen Picknickausstattung zum ausgewählten Platz gedient.

Geflügelfleisch in den Wald geworfen

Lebensmittelverschwendung kommt zur illegalen Müllentsorgung offensichtlich auch noch dazu. Im angrenzenden Wald wurden auf einer Fläche von circa 20 Quadratmetern mehrere Stücke rohes, mariniertes Geflügelfleisch verteilt. Für Gemeindeförster Tim Diekmann ist das entsorgte Fleisch ebenso Müll wie Dosen oder Ähnliches. Es gehöre nicht in die Natur. Wenn es sich bei dem Fleisch um Schweinefleisch gehandelt hätte, wäre es aufgrund der Afrikanischen Schweinepest sogar noch verantwortungsloser. Hier gelten sorglos weggeworfene rohe Wurst- oder Fleischwaren, die möglicherweise aus infizierten Gebieten stammen, als punktuelle Übertragungsquellen – auch „Salamibrot“ genannt. Diekmann kennt dieses Problem nach eigener Aussage nur allzu gut vom Parkplatz „Am Tunnel“ an der A6, wo viele Lkw-Fahrer – darunter auch welche aus schweinepestkritischen osteuropäischen Ländern – achtlos ihren mitgebrachten Proviant in der Natur entsorgten. Generell verstehe er das Verhalten vieler Menschen nicht: „Sobald sie irgendwo eine Ruhebank aufstellen, haben sie das Problem, dass beim dortigen Aufenthalt Müll verstreut wird.“ Demzufolge brauche man sich nicht zu wundern, wenn Gemeinden zweimal überlegen, ob sie irgendwo neue Ruhebänke aufstellen.

Doch noch aufgeräumt

Enkenbach-Alsenborns Ortsbürgermeister Jürgen Wenzel (CDU) teilte am Montagnachmittag mit, dass der Unrat am Tisch der Gemeinschaft beseitigt wurde. Man habe über soziale Kanäle gemeindeintern die Fotos der Verunreinigung gepostet und an die unbekannten Verursacher appelliert, ihren Müll wegzuräumen. Das sei dann offensichtlich auch geschehen.