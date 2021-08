RHEINPFALZ-Gartensprechstunde: Eine ganze Fülle an Fragen zu den unterschiedlichsten Themen stellten Hobbygärtner aus dem Landkreis Sabine Günther. Die Gärtnermeisterin, Pflanzendoktorin und Leiterin der Landstuhler Stadtgärtnerei hatte wieder viele wertvolle Tipps parat.

Klaus Schöfer aus Kaiserslautern beklagt, dass sein Blauregen, der in diesem Jahr mehr als üppig geblüht hat, krank zu sein scheint. Die Blätter verfärben sich gelb, rollen sich zusammen und fallen ab. Auch Rosemarie Metzger aus Kaiserslautern beschreibt solche Symptome an ihrer Clematis: „Auf einer Seite ist sie rappeldürr bis in die Spitzen.“ Sie hat diesen Teil zurückgenommen und den Stock gewässert und gedüngt. Schädlinge seien nicht zu sehen.

Es könnte sich um Pilze handeln, die sich in den Leitungsbahnen festsetzen. Es könnte aber auch sein, dass sich die Stöcke bei dieser Fülle an Blüten verausgabt haben. Auf jeden Fall sollten sie jetzt – nicht mehr im August – bis ins gesunde Holz zurückgeschnitten werden. Man kann mit einem Pflanzenstärkungsmittel aus Brennnessel oder Schafgarbe den Pilzbefall eindämmen. Außerdem sollte man den Boden frei machen und nicht düngen. Wichtig ist es, weiter zu beobachten, was geschieht.

Elli Matuschak aus Mehlbach vermutet, dass sich Wühlmäuse zwischen Kartoffeln und Tulpen breitgemacht haben. Erdhäufchen sind ihr nicht aufgefallen, aber Gänge nur wenig unterhalb der Oberfläche.

Probleme mit Wühlmäusen gibt es häufig. In Fachmärkten gibt es Geräte und Spieße, die einen Störton absondern und die Wühlmäuse so vertreiben sollen. Alternativ kann man auch eine Flasche eingraben oder einen Stab in die Erde stecken, an den Flatterband geknotet ist. Auch so werden die Störgeräusche in den Boden übertragen. Von der Firma Neudorff gibt es „Wühlmaus-Stopp“, ein Granulat zum Ausbringen in die Gänge. Von Gift rate ich ab. Vorbeugend kann der Wurzelstock von Pflanzen, die gesetzt werden, mit einem Gitterschutz versehen werden. Das ist eine Art Korb, der die Wühlmäuse fernhält.

Im Garten von Erika Rheinheimer wurde eine von drei Tannen gefällt. Nun will die Hauptstuhlerin das etwa 25 Quadratmeter große Areal, in dem der Stamm verblieben ist, neu gestalten. Sie stellt sich Sträucher, Stauden und eine Blumenwiese vor, vielleicht auch Azaleen unter den verbliebenen Tannen. Außerdem liebäugelt sie mit Goldulme, Japanischem Fächerahorn, Sommerflieder und Weigelie und könnte sich Lavendel in Verbindung mit Gräsern gut vorstellen. „Was empfehlen Sie?“, will sie wissen und: „Wo kaufe ich am besten ein?“

Der Boden ist sicher stark verwurzelt, da ist es schwer, Saat einzubringen. Vor der Aussaat sollte eine Bodenschicht aufgebracht werden. Kompost wäre zu fett für eine Blumenwiese, die magere Erde bevorzugt. Eventuell kann man etwas Torf einarbeiten. Der Boden muss dauerhaft nass sein, damit der Samen keimt. Saatmischungen, da gibt es etliche, können bis August ausgebracht werden. Azaleen benötigen spezielle Erde und müssen dauerhaft gut gewässert werden. Der Japanische Fächerahorn ist eine Solitärpflanze. Lavendel und Gräser harmonieren gut. Sie lassen sich gut mit Spieren kombinieren. Bei allen Planungen ist wichtig, dass Pflanzen mit dem gleichen Wasserbedarf zusammengesetzt werden. Wenn im Supermarkt eingekauft wird, ist es wichtig, dass nur frisch eingetroffene Ware mitgenommen wird. Fachmärkte und Baumschulen bieten in der Regel immer eine gute Qualität an. Übrigens: Wenn der Stamm der gefällten Tanne stehen bleibt, kann man darauf einen Pflanzkübel oder ein Vogelhäuschen stellen. Das sieht schön aus.

Eingerollte Blätter am Lorbeer und Totholz im Nussbaum beschäftigen Heiner Hemmer aus Oberarnbach. Außerdem fragt er sich, was mit dem Topinambur los ist. „Er kommt hoch, bildet Knospen, die dann nicht aufgehen“, erzählt er. Gesetzt hat er die Pflanzen auf einem ehemaligen Komposthaufen mit voller Sonne. Unweit stehen Thujen.

Wenn es sich um viel Totholz und große Äste handelt, sollte es vom Fachbetrieb entfernt werden. Da geht es um die eigene Sicherheit. Ich vermute, dass der Nussbaum Wasser benötigt. Beim Lorbeer handelt es sich wahrscheinlich um Schädlinge. Er kann mit einem ölhaltigen Mittel behandelt werden. Der Topinambur ist vermutlich zu gut versorgt. Ich würde den Haupttrieb abschneiden und warten, was passiert.

Günther Kraus aus Kaiserslautern hat eine zehn Meter lange und 80 Zentimeter hohe Hecke aus Kirschlorbeer, die er regelmäßig in Form schneidet. Nun hat sich die Hälfte weiß verfärbt und die Blätter rollen sich ein. „Was kann die Ursache sein?“, will er wissen.

Zur jetzigen Jahreszeit treten vermehrt Schmier- und Wollläuse auf. Ich empfehle, die befallenen Blätter zu entfernen und den Kirschlorbeer mit Kaliseife zu behandeln. Das ist ein natürliches, sehr wirkungsvolles und pflanzenverträgliches Mittel. Bei kleineren Pflanzen kann man auch Speiseöl, verdünnt mit Wasser im Verhältnis eins zu zehn verwenden. Tropfnass einspritzen ist besser als gießen. Behandelt werden sollte nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder bei Regen. Es kann sein, dass die Schnittverletzungen die Ursache sind. Sie können ein Tor für Schädlinge sein. Ich würde das Schneiden etwas reduzieren.

Ein Anrufer aus Landstuhl befürchtet, dass die hochgewachsenen Hainbuchen und Robinien in der Straße bei Sturm einen Schaden verursachen können, wenn zum Beispiel ein Ast abbricht und auf sein Haus oder Carport fällt.

Hier geht es um die Verkehrssicherheit. Wichtig ist, die zuständige Stelle zu informieren, damit sie weitere Schritte einleiten kann.

Christa Erfek aus Kaiserslautern hat ihren Balkon in einen Obst- und Gemüsegarten verwandelt. Hier gedeihen in Töpfen Erdbeeren und Johannisbeeren, die allerdings gelbe Blätter bekommen haben, und Zucchini, deren Früchte noch ganz klein abfallen.

Alte Beerensorten sind immer problematisch. Sie funktionieren im Kübel nur bedingt und unter optimalen Voraussetzungen. Erdbeeren und Johannisbeeren mögen es eher trockener. Staunässe sollte man vermeiden, sie kann zu den gelben Blättern geführt haben. Sie können ausgeputzt und zurückgeschnitten werden. Die Erde sollte einmal ganz durchtrocknen. Im Herbst und Winter müssen sie gegossen werden, der Standort sollte luftig sein. Die Beeren und die Zucchini können mit Brennnesseljauche behandelt werden. Sie ist ein Pflanzenstärkungsmittel. Allgemein gilt, dass sich für den Balkon nur kleinwüchsige Pflanzen und Naschobst eignen.

Ann Mattheus aus Bann hat seit mehreren Jahren ein Feigenbäumchen im Kübel, das auch schon getragen hat. Jetzt dümpelt es vor sich hin. „Würde es dem Bäumchen guttun, wenn ich es in den Garten setze?“, fragt sie.

Ja, unsere Sommer sind fast südländisch. Bei zu niedrigen Temperaturen reifen die Feigen nicht aus. Das wäre der einzige Nachteil beim Auspflanzen. Geeignet ist ein geschützter Platz mit voller Sonne auf eher magerem Boden, zum Beispiel an der Hauswand.