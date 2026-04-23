25.000 Besucher und steigende Umsätze: Der TiLu-Kletterpark in Mehlingen verzeichnet ein Wachstum. Warum die Pläne für ein Übernachtungscamp dort trotzdem auf Eis liegen.

„Geh’ Klettern, fang’ mit einem niedrigen Parcours an und arbeite Dich weiter hoch“, so lautet der Rat von Timo Beutler, einem der beiden Betreiber des TiLu-Kletterparks bei Mehlingen für alle diejenigen, die unter Höhenangst leiden. Es sei auch für Erwachsene keine Schande, erst einmal mit einem Kinderparcours zu beginnen. Wichtig sei es, Vertrauen in das Klettersystem zu bekommen. Der Park, der an der L395 neben dem Sportpark „Rote Teufel“ liegt, geht in diesem Jahr in seine fünfte Saison, nachdem ihn Lukas Barm und Timo Beutler übernommen haben. Gute 20.000 Euro haben sie über die Wintermonate, als der Park geschlossen war, in Neuerungen investiert und noch einmal rund 10.000 Euro in Reparaturarbeiten von Bestehendem.

So erwartet die Besucher ein neuer Kletterparcours: Route Nummer neun geht über insgesamt elf Plattformen. Nachdem es einige leichte Strecken sowie mit der Kletterroute acht auch eine schwierige gebe, habe der neue ein „gesundes Mittelmaß“, erklärt Beutler, auf welchen Schwierigkeitsgrad sich die Kletterer einstellen können. Er enthalte einige sportliche Elemente, aber auch drei Seilbahnen. Letztere sind bei den Besuchern besonders beliebt, weiß der Betreiber. Allein das Baumaterial für den neuen Parcours, der sich quer über die Besucherterrasse über dem Café spannt, habe 15.000 Euro gekostet. Benötigt worden seien unter anderem speziell gehärtete Stahlseile für die Seilbahn.

Speisekarte wurde erweitert

Investiert wurde auch in die Außenanlagen: Beete wurden bepflanzt, weitere Sitzmöglichkeiten geschaffen und die beiden Parkplätze beleuchtet. Auch das Café wurde mit einer Candy-Bar, die vor allem bei den Schülern beliebt sei, etwas umgestaltet und die Speisekarte erweitert: Dort gibt es laut Beutler jetzt eine größere Auswahl an Pizzen und neuerdings seit dieser Saison Burger mit Pommes, diese auch in vegetarischer und veganer Variante.

Neu ist auch, dass Einweisungen in das Klettersystem und die Parcours künftig per Video erfolgen sollen. Das habe den Vorteil, dass die Kletterer direkt nach ihrer Ankunft loslegen könnten und nicht auf feste Einweisungszeiten von Mitarbeitern warten müssten, erklärt Beutler.

Die vier Wohnmobilstellplätze, die es auf einem der Stellplätze gibt, würden häufig von Urlaubern auf ihrem Weg nach Frankreich als Zwischenstopp genutzt, so Beutler. Ein Teil des Areals ist an zwei junge Frauen verpachtet: Deren Wald-Bar „4-Rest“ öffnet ab Anfang Juni und ist jeden Freitag und Samstag von 17 bis 22 Uhr geöffnet, so Beutler. Auch in diesem Jahr seien dort wieder viele Veranstaltungen mit Live-Musik geplant.

Das Busunternehmen, das die beiden Betreiber im vergangenen Jahr gegründet hatten, um Schulklassen von und zu dem Kletterpark zu bringen, der auf der Gemarkung Mehlingen gegenüber vom Sportpark Fröhnerhof liegt, werde gut angenommen, so Beutler, der ebenso wie Barm den Busführerschein dafür gemacht hat. Weitere Zielgruppen seien Vereine und Gruppen, die den Reisebus aber auch für andere Ziele mieten könnten. Ein weiteres Standbein sind laut Beutler nach wie vor die Ferienbetreuungen an Ostern, im Sommer und im Herbst. In den Sommerferien werde erstmals eine Woche mit Übernachtung für die Schüler angeboten. Die Nachfrage dafür sei groß.

Timo Beutler an dem neuen Kletterparcours mit der Nummer neun. Er führt über die Besucherterrasse und verfügt über gleich drei Seilbahnen. Foto: Dorothea Richter

Gemeinde weist Kritik zurück

Auf Eis liegen dagegen die Pläne für ein TiLu-Eco-Camp, das im Kletterpark gebaut werden sollte. Ursprünglich waren dort zehn bis 15 Holzhütten auf Stelzen zum Übernachten geplant. Die Situation sei baurechtlich sehr kompliziert und die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Mehlingen schwierig, kritisiert Beutler. Für das Gelände, das der Kletterpark von der Gemeinde gepachtet habe, müsse ein Bebauungsplan und ein Umweltgutachten erstellt werden. Diese Kosten von rund 20.000 Euro seien von ihnen zu tragen. Wenn Baurecht bestünde, werde das Areal aufgewertet und aus Wald Bauland. Es sei ihnen zu riskant, diese Kosten zu investieren und dann Mehrkosten für die Pacht zu tragen. Bisher habe man keinen gemeinsamen Weg gefunden, schildert Beutler. Deswegen überlegten sie, die Hütten an einem anderen Standort zu realisieren. Geplant ist, einen weiteren Kletterpark, der in einstündiger Entfernung gelegen ist, zu übernehmen. Dazu stehe man bereits in Kaufverhandlungen. Am Mehlinger Standort wollen die beiden Jungunternehmer aber trotzdem festhalten.

Kristina Zick, Ortsbürgermeisterin von Mehlingen (SPD), weist auf Anfrage der RHEINPFALZ den Vorwurf zurück, der Rat würde nicht kooperieren. Zurzeit besteht laut der Ortschefin vor allem Gesprächsbedarf wegen des Pachtvertrags. Genauer gehe es dabei um Fragen der Verkehrssicherungspflicht für Teile des Geländes, die noch nicht geklärt seien. Schließlich müsse die Gemeinde rechtlich auf der sicheren Seite sein, wenn etwas im Kletterpark passiere. Zu den geplanten Häuschen sagt die Bürgermeisterin: „Der Rat begrüßt das Engagement von TiLu für Mehlingen sehr und ist nicht prinzipiell gegen die Baupläne.“ Allerdings sei es nicht die Aufgabe der Gemeinde, für dieses Bauvorhaben einen Bauantrag zu stellen und die Kosten dafür und für ein gefordertes Umweltgutachten zu übernehmen. Das sei Sache des Betreibers, stellt Zick klar.

25.000 Besucher in der vergangenen Saison

Die Besucher – rund 25.000 waren es in der vergangenen Saison – nehmen laut Beutler eine Anfahrt von ein bis zwei Stunden in Kauf, um in Mehlingen klettern zu können. Der Umsatz sei in den vergangenen drei Jahren kontinuierlich gestiegen: In 2023 waren es etwa 180.000 Euro und in 2024 rund 210.000 Euro. Auf einen Umsatz von etwa 250.000 Euro kam das Unternehmen schließlich im Jahr 2025. Neben Beutler und Barm sind in dem Kletterpark noch 20 Aushilfen beschäftigt. Mühe, entsprechende Mitarbeiter zu finden, habe man keine. „Glücklicherweise bekommen wir immer superviele Bewerbungen“.