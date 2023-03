Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Tiere kennen kein Corona. Bei Tieren in Not kommen die Auswirkungen aber durchaus an. Ist doch die Spendenbereitschaft gewaltig ins Stocken geraten, das spürt auch der Tierschutzverein Kindsbach.

Seit 20 Jahren kümmert sich der Tierschutzverein Kindsbach um ausgesetzte oder in Not geratene Tiere, ist rund um die Uhr einsatzbereit – eben einfach für sie da. Und er ist, wie so viele andere