Unzählige Katzenleben rettet die Tierhilfe Pfalz jährlich. All das kostet allerdings auch viel Geld. Um etwas Geld in die Tierhilfe-Kasse zu bekommen, betreibt der Verein einen Flohmarktladen in Schopp. Aktuell ist Weihnachten angesagt.

Egal ob wildlebende Katzen von einem Bauernhof, die sich unkontrolliert vermehren, oder Katzen, die nicht mehr in ihrem Zuhause bleiben können: Die Tierhilfe Pfalz rund um Monika Daubermann kümmert