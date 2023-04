Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Tierärztemangel auf dem Land ist schon lange ein Thema. Nun trifft es wohl auch Niederkirchen. Ortsbürgermeister Wolfgang Pfleger trommelt gegen eine Versorgungslücke an.

Wenn in Niederkirchen Tierarzt Mohamad Farouq Ende April seine Praxis abschließt, um in Ruhestand zu gehen, sieht es in der Region vor allem fürs Großvieh schlecht aus. „Der Tierarztstandort