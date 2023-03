Es ist fast schon zur Tradition geworden: In Rodenbach geht einmal mehr die Jukeboxparty über die Bühne.

Am Samstag, 11. März, ist es wieder so weit: DJ Johannes Held legt bei der Ü-30-Party im Bürgerhaus auf. Einlass ist ab 20 Uhr. Der SV Rodenbach veranstaltet die Sause schon zum 16. Mal. Das Ganze kommt eben gut an, wie Vereinsvorsitzender Peter Degen betont. „Die Leute haben immer Spaß.“ Das Bürgerhaus sei gut gefüllt, und nicht zuletzt werde etwas Geld in die Kasse des Sportvereins gespült. Mit „Party-Musik querbeet“ umschreibt Degen das, was zu hören sein wird. Für die Veranstaltung verlost die RHEINPFALZ Karten. Die ersten fünf Anrufer, die sich am Donnerstag, 2. März, um 10 Uhr unter der RHEINPFALZ-Verlosungsnummer 0631 3737288 melden, gewinnen jeweils zwei Karten. Diese liegen dann an der Abendkasse bereit. Wer diesmal nicht zu den Gewinnern zählt, kann noch Tickets für neun Euro im Vorverkauf erwerben: in Rodenbach bei Anjas Haarsalon, Telefon 06374 914282, im Sportheim Rodenbach beziehungsweise bei HP Gaumenreize, 06374 1470, und unter der Hotline 0151 26915729. An der Abendkasse sind die Karten, sofern noch vorhanden, für elf Euro zu haben.

Weitere Infos gibt es im Internet auf www.sv-rodenbach1919.de und www.jukeboxparty.de.