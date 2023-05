„Wir haben unheimlich viel über das Thema Nachhaltigkeit gelernt und darüber, wie wir die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen in unserem Leben verfolgen können“, berichten Leandra Löwenstein und Maya Bobela. Die beiden Schülerinnen der Realschule plus in Ramstein-Miesenbach haben beim Bürgerprojekt „Gemeinsam für unser Klima“ mitgemacht.

Daran hatten in den zurückliegenden Wochen zwei neunte Klassen der Schule teilgenommen. Die Ergebnisse der Workshops sowie des Bürgerprojekts, das von der Leader-Region Westrich-Glantal gefördert worden war, wurden am Samstag in einer Abschlussveranstaltung im Mehrgenerationenhaus in Ramstein präsentiert. „Was schätzen Sie, wie es um die Mülltrennung an unserer Schule steht?“, fragt ebenso provokant wie selbstbewusst Hannah Wolf an einem Infostand fast jeden der Besucher. Sie und ihre Mitschüler präsentieren ein praktisches Ergebnis aus dem Workshop: bislang gibt es sowohl in den Klassenräumen als auch auf dem Schulhof nur Müllbehälter, in denen alles entsorgt wird. Damit sich daran etwas ändert, fordert Hannah Wolf die Besucher auf, Ideen, wie es bessergeht, auf Zettel zu schreiben und an eine Pinnwand zu kleben.

„Nachhaltigen Denkanstoß“

„Der interaktive Unterricht spielt bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele eine zentrale Rolle. Deshalb haben wir für den Workshop bewusst andere Formen des Unterrichts gewählt, die bei den Schülern nicht nur gut angekommen sind, sondern einen nachhaltigen Denkprozess ausgelöst haben“, berichtet Maria Süßdorf-Metternich, die das ehrenamtliche Bürgerprojekt initiiert hat.

Dabei war die Arbeit mit den Schülern nur eine von zwei Maßnahmen. Bei der Zweiten ging es um die Anschaffung eines Medienpakets für die Stadtbücherei in Ramstein, um diese mit Materialien zum Themenkomplex rund um die nachhaltige Entwicklung und die von der UN ausgegebene Agenda auszustatten, berichtet die Kulturwissenschaftlerin. Die dafür angeschafften Bücher wurden ebenfalls am Samstag im Haus des Bürgers präsentiert. „Projekte aus der Bürgerschaft und Maßnahmen, die Kinder und Jugendliche ansprechen, gibt es im Leader-Prozess leider nicht allzu häufig, weshalb wir das Projekt gerne unterstützt haben“, berichtet Marc Wagner vom Regionalmanagement der Lokalen Aktionsgruppe Westrich-Glantal.