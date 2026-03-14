Die Theatergruppe des Heimat- und Kulturvereins Queidersbach spielt seit über 40 Jahren. Auch in diesem Jahr stehen wieder Irrungen und Wirrungen auf dem Programm.

Nach zwei Jahren Pause präsentiert der Verein nun das Stück „Das rosarote Nachthemd“ von Franz Rieder. Jakob und Loni Damler (Sandra Kiefer und Udo Urschel), ein kinderloses Ehepaar, möchten aus Altersgründen ihren gemeinsam bewirtschafteten Bauernhof an ihren Neffen Xaver Egerer (Steffen Klingel) übergeben. Freudestrahlend berichtet Xaver, dass er sich mit Mucki Furchtenbrunner (Sahra Schleret) verlobt hat.

Mucki, die vom Jahrmarkt stammt, entspricht allerdings nicht den Vorstellungen von Tante und Onkel. Beim ersten Besuch bringt sie ein kleines Köfferchen mit, dem sie große Aufmerksamkeit schenkt – darin liegt nämlich ihr rosarotes Seidennachthemd für die Hochzeitsnacht.

Vom Bayerischen ins Pfälzische übersetzt

Zwischenzeitlich erfährt Jakob durch einen Brief, dass eine von ihm unterzeichnete Bürgschaft innerhalb der nächsten 14 Tage fällig wird. Steht dadurch die Erbschaft für Xaver und Mucki auf dem Spiel?

„Das Stück war eigentlich schon für das Jahr 2000 geplant, doch dann kam etwas dazwischen und es musste ad acta gelegt werden“, berichtet Regisseur Gerhard Fols. Nun hat er es wieder aus der Schublade geholt und nach Rücksprache mit dem Verlag innerhalb von nur acht Tagen vom Bayerischen ins Pfälzische übersetzt. Fols ist beim Verein inzwischen ein echtes Urgestein: Seit 28 Jahren führt er die Gruppe und kann auf viele erfolgreiche Aufführungen zurückblicken.

Die Kulisse wurde wieder von Vereinsmitgliedern gebaut

Am vergangenen Freitagabend konnte erstmals in der fertigen Kulisse geprobt werden, die – wie auch schon in den vorherigen Jahren – von den Vereinsmitgliedern gemeinschaftlich gebaut wurde. Für Sandra Kiefer, die gemeinsam mit drei weiteren Mitwirkenden neu zur Theatergruppe gestoßen ist, wird es eine besonders aufregende Premiere. Als Neue übernimmt sie direkt die Hauptrolle und hat rund 200 Zeilen Text zu bewältigen.

Insgesamt arbeiten etwa 18 Vereinsmitglieder an der Vorbereitung von „Das rosarote Nachthemd“ und freuen sich sehr auf den Start. Rund um Ostern wird es vier Aufführungen geben.

Die Tribüne wird in diesem Jahr in der Mehrzweckhalle nicht herausgezogen, da an diesem Sonntag, 22. März, dort auch die Wahlen stattfinden. „Wir haben normale Bestuhlung“, so Regisseur Fols.

Info

Der Vorverkauf startet am 21. März.

Die Aufführungen finden am 28. März um 19.30 Uhr, am 29. März um 18 Uhr, am 5. April um 19.30 Uhr und am 6. April um 18 Uhr in der Mehrzweckhalle in Queidersbach statt. Der Eintritt beträgt zehn Euro. Vorverkauf ist von 9 bis12 Uhr am 21. März in der ehemaligen Grundschule sowie in der Höhenapotheke in Queidersbach.