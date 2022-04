Mehr als 400 Schüler der fünften und sechsten Klassen aus dem ganzen Landkreis kamen am Dienstagvormittag in die Landstuhler Stadthalle, um einen möglichen Umgang mit schwierigen Situationen aufgezeigt zu bekommen. Wie das gehen kann, demonstrierten zwei Aufführungen des interaktiven Theaterstücks „Trau dich! …davon zu erzählen, wenn Dir jemand zu nahe kommt!“ des Schultheaters Studio Frankfurt.

„Der Verlobte meiner großen Schwester greift mir heimlich zwischen die Beine. Meine Oma gibt mir bei der Begrüßung Schlabberküsse und nennt mich Purzelbäumchen. Meine Freundin sagt, dass ich die Einzige wäre, die noch nie einen Jungen geküsst hat und ich endlich Zungenkuss machen muss. Mein Freund vertraut mir das Geheimnis an, dass unser Schwimmtrainer in der Dusche seinen Penis vor ihm zeigt und sich dabei selbstbefriedigt.“ Die dargestellten Beispiele waren teilweise recht heftig.

Anstoßen, aufrütteln, inspirieren, berühren

Vier Schauspieler zeigten auf der Bühne viele Ausdrucksmöglichkeiten auf und schlüpften in unterschiedliche Rollen. Ziel war es, mit Worten, Bildern und Musik dem Publikum eigene Fantasieräume zu eröffnen und sich mit den Protagonisten identifizieren zu können. Die zu Szenen sollten anstoßen, aufrütteln, inspirieren, berühren und die Jugendlichen nicht ohne Lösungen zurücklassen. Die Botschaft war klar: Es muss gesagt werden! Jeder hat das Recht auf Selbstbestimmung, wann er geküsst oder angefasst werden will. Lehrpersonen und pädagogischen Fachkräften gibt „Trau dich!“ Impulse und Hilfestellungen, um das Thema sexueller Missbrauch im Unterricht vor- und nachzubereiten.

Petra Marchione von der Hans-Zulliger-Schule aus Enkenbach-Alsenborn war mit zehn Schülern da. Die Lehrerin versprach sich von der Aufführung eine Handhabung für die Schüler, falls diese in eine Notsituation geraten sollten. „Sie sollen lernen, Gefahrensituationen einzuschätzen und erfahren, dass sie sich trauen dürfen, für sich zu sorgen.“ Die zwölfjährige Angelina Jennifer Rohr aus Enkenbach-Alsenborn fand „das Thema spannend“. Michael Breiner vom SOS Kinderdorf Kaiserslautern hielt im Vorfeld Schulungen für Eltern und Lehrer zu diesen Themen. Diplompsychologin Ester Hemesoth vom Haus der Diakonie in Kaiserslautern arbeitet in der Erziehungs- und Familienberatung. „Es ist ganz wichtig, dass dies kein theoretisches Thema bleibt. Wir als Beratungsstellen müssen ein Gesicht bekommen und als Ansprechpartner für die Kinder präsent werden“, sagt sie.

Gegen Übergriffe wehren

Die Initiative spricht Kinder zwischen acht und zwölf Jahren, Eltern und pädagogische Fachkräfte an. Sie klärt Kinder über ihre Rechte auf und stärkt sie darin, sich gegen Übergriffe abzugrenzen und sich an eine Vertrauensperson zu wenden. Jedem Besucher wurde ein Flyer in die Hand gedrückt auf dem lokale Anlaufstellen benannt sind. Nach der Vorstellung präsentierten sich auf der Bühne Victoria Kröger vom Caritasverband der Diözese Speyer, Torsten Wilhelm von Pro Familia Kaiserslautern, Ester Hemesoth, Michael Breiner, Melanie Abel und Kreisjugendpflegerin Petra Brenk den Schülern als Ansprechpartner. Brenk betonte die Vertraulichkeit. „Jedes Kind oder Jugendlicher kann auch anrufen und zunächst anonym seine Situation schildern.“

Info

Bundesweit kostenlos erreichbar sind im Notfall: Nummer gegen Kummer, Telefon 0800 111 0 333, oder das Kinder- und Jugendtelefon unter 116111.