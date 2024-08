Wo man hingeht: Mit 45.000 im Stadt- und Landkreis lebenden Amerikanern findet man in Kaiserslautern die größte amerikanische Militärgemeinde Europas. Eine Möglichkeit, um sich auszutauschen, bietet der Pub The Red Lion in Landstuhl, „eine Schwelle zwischen deutscher und amerikanischer Welt.

Etwa 15 Minuten zu Fuß dauert es bis man vom Hauptbahnhof in das eher unscheinbare Wohngebiet kommt. Ein rotes Haus mit der Aufschrift „The Red Lion“ sticht ins Auge. Von außen