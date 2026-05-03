Seit 100 Jahren ist das Textilhaus Bender in Otterberg eine Institution und zudem prall gefüllt mit Familiengeschichten. Für Inhaberin Gabriele Terner ein Grund zum Feiern.

„Ich muss jo uff moi Schritte kumme“, kommentiert Gabriele Terner die Tatsache, dass sie fast jeden Morgen die 1,3 Kilometer ins Geschäft in der Hauptstraße 38 zu Fuß zurücklegt, und zeigt dabei auf ihre Fitnessuhr am Handgelenk. Die 74-Jährige ist alleinige Inhaberin des Textilhauses Bender und denkt noch nicht ans Aufhören. Sie wisse gar nicht, was sie zuhause machen sollte, und brauche den Kontakt zu den Menschen.

„Solang ich fit bin, mach ich weiter. Am liebschde würd’ ich einfach mol hinner de Ladenthek umfalle“, verrät Terner, die bereits seit 60 Jahren im Geschäft steht. Ihre Mutter Hildegard Müller, die bis zu ihrem Tod mit 94 Jahren noch Ladeninhaberin war, gab ihr auf dem Sterbebett den Auftrag mit auf den Weg: „Kind, mach gute Geschäfte!“ Den befolgte die Tochter und übernahm somit vor elf Jahren – als offiziell frischgebackene Rentnerin – das Geschäft von ihrer Mutter.

Geschäft seit 1926 fest in Frauenhand

Seit der Gründung 1926 durch Franziska und Ludwig Bender hätten die Männer der Familie im Geschäft nie eine Rolle gespielt; das sei so ein „Frauending“ gewesen, sagt Gabriele Terner. Alle Männer seien beruflich eigene und andere Wege gegangen. Sie selbst habe mit 14 Jahren bei ihrer Mutter Hildegard, einer gelernten Damenschneiderin, die Lehre zur kaufmännischen Angestellten absolviert. Sie ist nicht nur in dem Haus in der Hauptstraße, das sich im Familienbesitz befindet, geboren, sondern auch hier aufgewachsen. Oma Franziska habe über dem Laden gewohnt und dort habe sie viel Zeit verbracht. Gerne habe sie damals schon Verkäuferin gespielt und Botengänge erledigt, erzählt Gabriele Terner. Sie erinnere sich daran, dass direkt gegenüber ein Lebensmittelgeschäft ansässig war: „Dort honn ich Cola unn Flääschsalat geholt, unn rechts vun uns in de Bäckerei die Brötcher.“

Bis zur Rente im Hauptberuf Fleischbeschauerin

Die Ladenbesitzerin war bis zu ihrem 63. Lebensjahr noch parallel beim Veterinäramt der Kreisverwaltung Kaiserslautern beschäftigt. Sie hatte beim Schlachthof eine zusätzliche Ausbildung zur Fleischbeschauerin gemacht und sei damit auch in die Fußstapfen des Vaters getreten. Als Kind habe sie ihn öfters zu den Bauern begleitet. Abschreckend habe sie das nicht gefunden, sagt sie.

Tochter Nicole Terner fährt auch mehrgleisig. Die gelernte Steuerfachgehilfin macht unter anderem Buchhaltungen und ist seit 2015 stundenweise im Laden der Mutter. Der Verkauf liege ihr nicht so, weshalb sie die Buchführung mache. „Wenn ich hier bin, helfe ich aber auch den älteren Herrschaften in der Umkleide beim An- und Ausziehen“, ergänzt die 53-Jährige. Ihre Mutter findet die Aufteilung gut, läge ihr selbst die Beratung der Kunden und der Verkauf doch im Blut. „Ich schwaddel halt gern“, gesteht Gabriele Terner lachend.

Kinder und Enkel wuchsen im Laden auf

Auch ihre Enkel haben als Kinder viel Zeit im Laden verbracht, hier das Laufen gelernt und „Verkäuferin gespielt“. Enkelin Jacqueline habe im Geschäft sogar das Rechnen gelernt und als Jugendliche schon Inventur und Kasse gemacht. An eine Vergrößerung des Ladens habe Terner nie gedacht. Ihr Motto laute „Klein, aber mein“ – und somit habe sie schon viele andere Geschäfte überlebt. Ihre Stammkunden, die teils auch von weiter herkämen, schätzten ihre Beratung.

Früher bestand das Sortiment im Textilhaus Bender aus Tisch- und Bettwaren, Unterwäsche und Ballenstoffen. Auch gab es damals eine kleine Nähstube zur Anfertigung oder Änderung von Kleidung. Heute steht die Garderobe im Vordergrund. Ihr Angebot, das sich an modische, ältere Menschen richte, beinhaltet Oberbekleidung, Unter- und Nachtwäsche für Herren und bei Damen „alles für drunter und drüber“, sagt die Inhaberin.

Drunter und drüber dürfte es auch in der Jubiläumswoche zugehen, wenn bei Sekt und ausgiebigen Schwätzchen in der Kleidung gestöbert wird. Vom 4. bis 9. Mai warten im Textilhaus Bender zu den üblichen Öffnungszeiten daneben nicht nur Häppchen und Knabbereien auf die Kunden, sondern auch Rabatte auf das komplette Sortiment. Damit bedankt sich die Inhaberin bei ihren Kunden für deren Vertrauen. Zum Start werden am Montag geladene Gäste wie der Bürgermeister erwartet, um den 100. Geburtstag des Geschäftes mitzufeiern.