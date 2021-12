In unserem Artikel „Tempo 30 – eine gute Lösung?“ vom 8. Dezeber forderte Norbert Protz eine Geschwindigkeitsbegrenzung in der Bruchmühlbacher Kaiserstraße auf Tempo 30. Ein Anliegen, das offenbar viele RHEINPFALZ-Leser unterstützen.

Über das hohe Verkehrsaufkommen in der Bruchmühlbacher Kaiserstraße und die damit verbundenen Gesundheitsrisiken der Anwohner durch Lärm, Abgase und Feinstaub wird seit Jahren berichtet. Den Argumenten von Herrn Protz kann ich als Anwohnerin nur beipflichten. Wirksame politische Maßnahmen sind bislang leider nicht erfolgt. Eine Verbesserung der Situation konnte ich lediglich kurzfristig im Frühjahr 2020 im ersten pandemiebedingten Lockdown beobachten. Bislang wusste ich nicht, wie es sich unter der Woche anfühlt, wenn man nicht spätestens um 5.30 Uhr morgens vom Straßenlärm geweckt wird. Selbst die nächtlichen Raser blieben im Lockdown aus. Wie schön wäre es, wenn eine Umgehungsstraße dauerhaft für mehr Ruhe, gesündere Luft und mehr Lebensqualität sorgen würde. Der Ortskern würde wieder lebenswerter, das dörfliche Leben würde aufblühen.

Sandra Denter, Bruchmühlbach-Miesau

Ich wohne seit über 30 Jahren in Bruchmühlbach, nicht in der Kaiserstraße, weshalb mein Anliegen weniger der Lärmschutz ist als die Sicherheit der BürgerInnen von Bruchmühlbach. Gleichwohl kann ich das Anliegen von Herrn Protz unterstützen. In den Stoßzeiten ist die Kaiserstraße sehr stark befahren. In dieser Zeit ist die Geschwindigkeit der Fahrzeuge allerdings wegen der Vielzahl der parkenden Autos reduziert. Außerhalb dieser Zeiten ist die Kaiserstraße – mitbedingt durch die gerade Straßenführung – eine „Rennstrecke“, vor allem am frühen Morgen und abends halten sich die Fahrer am Ortseingang von Vogelbach kommend nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit. Auch hier kann ich Herrn Protz bestätigen. Es gibt keine „Hindernisse“, die die FahrerInnen zu einer angepassten und vorgeschriebenen Geschwindigkeit bewegen. Im Verlauf der Kaiserstraße gibt es nur zwei Zebrastreifen. Ich hatte dies vor Jahren bereits bei der Verbandsgemeinde kritisiert, vor allem, dass es dort, wo die Fahrbahn auf dem Weg zum Bahnhof von den Schulkindern überquert werden muss, keinen Zebrastreifen gibt. Mir wurde von Seiten der Verbandsgemeinde damals geantwortet, es bestünde keine Notwendigkeit. (...) Es ist verwunderlich, dass die Kommunalpolitiker und die Verantwortlichen der Verbandsgemeinde so tun, als gebe es diese Probleme nicht. Die Antworten von Herrn Emich und Herrn Franz auf ihre Nachfragen sind sehr unbefriedigend, zumal diese nicht erst seit 2016 bestehen. Es wäre an der Zeit, dass etwas geschieht.

Karl Gerhard Emmerich, Bruchmühlbach-Miesau

Eine Tempo-30-Zone für das ganze Ortsgebiet von Bruchmühlbach wäre ein wahrer Segen für unser Dorf. Man bräuchte auch keine Blumenkästen auf den Straßen zu verankern und auch keine Schweller einzubauen. Was wir hier im Dorf brauchen, sind große Tempo-30-Schilder an allen vier Ortseinfahrten, die bereits hier die Verkehrsteilnehmer darauf hinweisen, dass auf allen Straßen im Ort uneingeschränkt Tempo 30 gilt – was natürlich auch auf für die Durchgangsstraße – die Kaiserstraße – verpflichtend wäre. Man kann sich ja kaum vorstellen, wie viel mehr Ruhe eine solche Geschwindigkeitsbegrenzung mit sich bringen würde! Fußgänger, hier im Besonderen unsere Kinder und ältere Menschen, könnten wesentlich gefahrloser die Kaiserstraße überqueren (wir haben hier im Ort auf drei Kilometer Durchfahrt nur zwei Zebrastreifen!) und auch in allen Seitenstraßen käme es zu einer spürbaren Verkehrsberuhigung inklusive Sicherheit für alle Bürger. Was in der französischen Hauptstadt Paris mit ihren Millionen von Einwohnern und Hunderttausenden von Autos und Lkws bereits seit Monaten Wirklichkeit ist – zumindest auf den allermeisten Straßen, außer den großen Boulevards –, nämlich Tempo 30, das müsste doch hier in der deutschen Provinz noch viel leichter umzusetzen sein. Übrigens: Allen, die jetzt sagen „da brauche ich ja unnötig viel Zeit, um durch ganz Bruchmühlbach zu fahren“ kann ich nur entgegnen, dass sie für die fast genau drei Kilometer lange Strecke nur gerade mal zweieinhalb Minuten mehr Zeit aufbringen müssten. Zweieinhalb Minuten, was ist das schon für ein „viel mehr“ an Sicherheit, Verkehrsberuhigung und Ruhe.

Ruth Rübel, Bruchmühlbach-Miesau

Ich wohne in der Kaiserstraße 42 in Bruchmühlbach. Das Haus steht press Bürgersteig, der Zustand der Straße ist schlecht. Wenn ein Lkw oder Busse vorbei fahren, gibt es sehr starke Erschütterungen. Gläser, Geschirr zittert in den Schränken, der Lärm ist unerträglich geworden. Das Thema wird kleingeredet, was vollkommen falsch ist von der Gemeinde. Das Problem ist schon sehr lange bekannt, nur es wird nichts von deren Seite unternommen dagegen. Die Straße wird auch nicht ausgebessert. Das sind alles Leute, die nicht hier wohnen, die das entscheiden. Das Haus leidet sehr unter den Erschütterungen, es haben sich Risse gebildet, Setzungen sind vorhanden und so weiter.

Frank Schirra, Bruchmühlbach-Miesau

Ich wohne zwar nicht dort, aber generell kann man leider beobachten, dass Tempo 30 bei denen, die das einführen könnten, auf wenig Gegenliebe stößt (Verwaltungen, Politiker, LBM). Mal verhindert der LBM, dann eine politische Gruppierung im Rat, manchmal auch Verwaltungsmitarbeiter. Gemein(sam) ist bei diesen Ablehnungen, dass Argumente gegen Tempo 30 gesucht werden. Also kein Suchen, wie Tempo 30 möglich ist. Mal scheitert es am zu geringen Lärm, mal an anderen fehlenden gesetzlichen Voraussetzungen. Dabei ist Tempo 30 flächendeckend innerorts eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Es kommt sowieso und trägt definitiv zur Beruhigung des Verkehrs (und damit irgendwann auch der Verkehrsteilnehmer) bei. Das kann man überall dort gut feststellen, wo Tempo 30 schon gilt (zum Beispiel auf immer mehr Straßen in Kaiserslautern, aber auch in Mainz auf zweispurigen Hauptverkehrsstraßen). Traurig, dass diejenigen, die Tempo 30 voranbringen könnten, einer alten Verkehrspolitik verbunden sind. Und ganz oft kommt das Argument: Das wollen nur einige. Erstens stimmt das meist nicht und zweitens: Wie wäre es, Tempo 30 einfach mal für sechs Monate auszuprobieren und dann zu entscheiden. Ich befürchte nur, dass mit unserem neuen Verkehrsminister die Hoffnung, dass nach Scheuer etwas Besseres kommt, enttäuscht wird. Beide betreiben wohl nur Lobbyarbeit, sind beziehungsweise waren also keine Minister im Sinne des Wortes.

Gerhard Halfmann