Das Wetter in der Region: Der goldene Herbst fiel in diesem Jahr auf den November. Es gab mehr Sonnenschein als üblich, wenig Regen und einen Wärmerekord. Der Dezember lässt sich nicht in die Karten blicken. Erfüllt sich der Traum von einer weißen Weihnacht?

Die erste Novemberhälfte verlief oft freundlich. Zwar gab es bereits Tage mit dichter Bewölkung und zähen Nebelfeldern, allerdings wurde die Region des Öfteren von wärmespendenden