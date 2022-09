In gemeindeeigenen Gebäuden wird Energie gespart. Entsprechende Maßnahmen hat der Ortsgemeinderat nun beschlossen. Eine Schließung der Lautertalhalle im Winter lehnt er jedoch ab.

Aufgrund der angespannten Lage auf den Energiemärkten hat die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg energieeinsparende Maßnahmen vorgeschlagen. Die Verbandsgemeindeverwaltung hat begonnen, kommunale Gebäude auf ihre energetischen Schwachstellen hin zu untersuchen und Maßnahmen zu erarbeiten, um diese zu beseitigen. Im Rahmen der Bürgermeisterdienstbesprechung, so Ortsbürgermeister Sven Rheinheimer (FWG), wurde vorgeschlagen, die Raumtemperatur in den öffentlichen Gebäuden auf maximal 19 Grad zu begrenzen. In allen Schulen und Kindertagesstätten soll die Temperatur auf 20 Grad begrenzt werden. In Einrichtungen für sportliche Aktivitäten soll die Raumtemperatur maximal 17 Grad betragen. Dem stimmte der Gemeinderat zu.

Der weitere Vorschlag der Verwaltung, die Mehrzweckhalle in den kältesten Wintermonaten (Januar und Februar) geschlossen zu lassen und die Raumtemperatur während dieser Zeit auf maximal zwölf Grad zu begrenzen, wurde hingegen abgelehnt. Rheinheimer begründete die Ablehnung damit, dass die Heizung der Halle im Jahr 2020 auf Holzhackschnitzel umgestellt wurde und somit unabhängig von Gas sei. Außerdem wolle man den Vereinen nach den coronabedingten Schließungen nicht noch weitere Schließungen zumuten.