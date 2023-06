Volksfeststimmung am Seewoog: Übers Wochenende haben tausende Besucher beim Seewoogfest des Unterhaltungsvereins Miesenbach (UVM) mitgefeiert.

Zum Auftakt sorgte am Freitagabend die „Un-Er-Hört“ für Partylaune im Zelt, wie die zweite Vorsitzende des UVM, Janine Hodel, sagte. Nach dem traditionellen Fassbieranstich am Samstag, bei dem Bürgermeister Ralf Hechler eine gewohnt gute Figur abgab, stand wieder Livemusik auf dem Programm. Mit einem gut besuchten Gottesdienst im Grünen, den die evangelische Pfarrerin Astrid Grob und die Prädikantin Gerlinde Krück abhielten, startete der Sonntag, der zudem einen zünftigen Frühschoppen bot. Auf das beliebte Feuerwerk musste in diesem Jahr aufgrund der Trockenheit allerdings verzichtet werden. „Insgesamt hatte der UVM 70 freiwillige Helfer im Einsatz“, berichtete der Vorsitzende Christian Stumptner. Trotz der vielen Gäste sei das Fest bisher friedlich und harmonisch verlaufen, freute er sich.

Für Kurzentschlossene: Noch bis gegen 19.30 Uhr sind die Stände am Sonntag geöffnet.